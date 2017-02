Одесские танцоры — призеры фестиваля спортивных танцев в Греции

На Втором Афинском фестивале спортивных танцев в Греции одесские спортсмены продемонстрировали высокий уровень подготовки и заняли призовые места.

Как сообщает официальный сайт Одесского горсовета, участниками соревнований стали 400 спортсменов из разных стран мира: Болгарии, Италии, Молдовы, России, Греции, Венгрии, Украины и Румынии. Целями проведения турнира были популяризация и развитие спортивных танцев, повышение спортивного мастерства, выявление сильнейших спортсменов в каждой категории, а также обмен опытом между ведущими спортсменами и тренерами.

На соревнованиях по спортивным танцам в составе украинской команды выступили представители Одессы — воспитанники коммунального внешкольного учебного заведения «Комплексная детско-юношеская спортивная школа №1».

По итогам состязаний первые места заняли одесситы:

— Шокот Никита и Скоробогач Кристина – 1 место (юниоры open 3, LA), ( junior Open, LA), ( Junior Open One Dans, R), ( Junior Open One Dans, S);

— Бичинюк Екатерина и Диденко Матвей – 1 место (ювеналы Open Ballroom, ST), (ювеналы Open Ballroom, 3Dans), (ювеналы Open, LA), (ювеналы Open Latin, 3Dans);

— Лемишевский Константин и Казмирук Александра – 1 место (ювеналы Open Ballroom, One Danc Q), (ювеналы Open Ballroom, One Danc T), (ювеналы Open Ballroom, One Danc W), (ювеналы Open Latin One Dans,Cha-Cha), (ювеналы Open Latin One Dans, R);

— Корчмар Кирилл и Янкул Анна – 1 место (WDS AL Youth Open Ballroom, ST).

Все призеры были награждены грамотами и медалями.

Comments

comments