Одесские новости 17.02.2017 12:34
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Одесские танцоры — призеры фестиваля спортивных танцев в Греции

На Втором Афинском фестивале спортивных танцев в Греции одесские спортсмены продемонстрировали высокий уровень подготовки и заняли призовые места.

Как сообщает официальный сайт Одесского горсовета, участниками соревнований стали 400 спортсменов из разных стран мира: Болгарии, Италии, Молдовы, России, Греции, Венгрии, Украины и Румынии. Целями проведения турнира были популяризация и развитие спортивных танцев, повышение спортивного мастерства, выявление сильнейших спортсменов в каждой категории, а также обмен опытом между ведущими спортсменами и тренерами.

На соревнованиях по спортивным танцам в составе украинской команды выступили представители Одессы — воспитанники коммунального внешкольного учебного заведения «Комплексная детско-юношеская спортивная школа №1».16641047_1219797104763160_1548264597005680157_n

По итогам состязаний первые места заняли одесситы:

— Шокот Никита и Скоробогач Кристина – 1 место (юниоры open 3, LA), ( junior Open, LA), ( Junior Open One Dans, R), ( Junior Open One Dans, S);
— Бичинюк Екатерина и Диденко Матвей – 1 место (ювеналы Open Ballroom, ST), (ювеналы Open Ballroom, 3Dans), (ювеналы Open, LA), (ювеналы Open Latin, 3Dans);
— Лемишевский Константин и Казмирук Александра – 1 место (ювеналы Open Ballroom, One Danc Q), (ювеналы Open Ballroom, One Danc T), (ювеналы Open Ballroom, One Danc W), (ювеналы Open Latin One Dans,Cha-Cha), (ювеналы Open Latin One Dans, R);
— Корчмар Кирилл и Янкул Анна – 1 место (WDS AL Youth Open Ballroom, ST).16684265_127054071145317_7127280613786427576_n

Все призеры были награждены грамотами и медалями. 16711626_1901339486768942_8754551985570869805_n

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