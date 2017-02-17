Одесские новости 17.02.2017 20:13
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Одесские патрульные догнали и задержали вероятного грабителя

16 февраля, около 12 часов дня, патрульные получили информацию об ограблении на улице Богдана Хмельницкого в Одессе.

Об этом сообщает Патрульная полиция Украины.

Как отмечает ведомство, заявитель пояснил инспекторам, что 2 неизвестных отобрали у него сумку и скрылись в неизвестном направлении на автомобиле.

Описанный автомобиль патрульные заметили на улице Академика Королева. Несмотря на требования полицейских об остановке, водитель продолжал движение. Беглецы грубо нарушали правила дорожного движения, чем подвергали опасности окружающих, в том числе пешеходов.

В одном из дворов на улице Варненской мужчины оставили авто и спрятались в развлекательном заведении. Одного из беглецов инспекторы догнали и задержали.

Мужчину передали следователям для проведения необходимых процессуальных действий.

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