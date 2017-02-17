Главные новостиОдесские новости 17.02.2017 21:02
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Губернатор Одесской области разбирался с проблемами участников АТО

17 февраля глава Одесской облгосадминистрации Максим Степанов провёл встречу с руководителями 47 общественных организаций из разных районов области, представляющих интересы участников антитеррористической операции.

Как отмечает Пушкинская, Максим Степанов заслушал основные требования воинов АТО, касающиеся вопросов здравоохранения, выделения земельных участков, материальной помощи.DSC_4919DSC_4915

Губернатор сообщил, что в бюджете области заложены средства на стипендии и материальную помощь детям атошников и, в скором времени, в регионе создадут единую «горячую линию».

«Я уверен, что государство должно сделать всё, чтобы вы были социально защищены, заботиться о вашей жизни, помогать там, где это возможно. Я хочу наладить сотрудничество. Вы собрались, чтобы донести те проблемы, которые у вас существуют. Моё обязательство — решать их. Уверен, что мы сможем найти конструктивное решение в нашей работе», — сказал Степанов.

Губернатор заявил, что все проблемы, поднятые на встрече, зафиксированы, и для дальнейшего сотрудничества предложил создать координационный совет.

Фото и видео: Пушкинская

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