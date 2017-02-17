ДТП на улице Маршала Малиновского в Одессе, есть жертвы

17 февраля ночью в Одессе на ул. Маршала Малиновского угол ул. Гайдара произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля «Subaru», водитель которого не справился с управлением.

Как сообщает главное управление Госслужбы чрезвычайных ситуаций Украины в Одесской области, спасателям пришлось с помощью гидравлического инструмента открыть двери и деблокировать водителя с повреждённой машины, врезавшейся в дерево.

Отмечается, что водитель погиб на месте, а два его пассажир отправлены в больницу.

Comments

comments