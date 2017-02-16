Жуткая криминальная история в Одессе

15 февраля в Одессе на Даче Ковалевского в сгоревшем автомобиле Lexus GS 300 обнаружен труп мужчины.



Об этом сообщает Пушкинская со ссылкой на источник в органах внутренних дел.

По данным информатора, пожар произошел около 15:00. Возле машины видели двух молодых парней в капюшонах. Их окликнули, но им удалось скрыться. Прибывшие на место горящей машины спасатели обнаружили труп на заднем сидении машины с признаками насильственной смерти — повреждениями черепа.

По первым неофициальным данным, погибший мужчина — бизнесмен, занимался валютными операциями. Также стало известно, что мужчину вначале убили, затем посадили на заднее сидение машины и подожгли.

На месте работала следственно-оперативная группа.

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