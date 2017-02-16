В Одесской области задержали главаря организованной преступной группировки

Полицейские Одесской области задержали лидера организованной преступной группировки, который находился в розыске.



Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Одесской области.

Отмечается, что задержан главарь этнической преступной группировки, уроженец Баку, которого ранее объявили в розыск за преступления, связанные с оборотом оружия и наркотиков.

Задержанный был ставленником «вора в законе» по кличке «Гули», который сейчас отбывает наказание.

«В ноябре 2016 лидера ОПГ задержали сотрудники уголовного розыска одесской полиции и КОВДа. Во время обыска у него изъяли оружие и наркотики, за что соответственно было начато уголовное производство. Тогда суд избрал фигуранту меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей. Поэтому подозреваемый начал скрываться от следствия и пытался убежать, чтобы избежать наказания», — информирует полиция.

Оперативники Управления внутренней безопасности полиции во время совместной операции с сотрудниками СБУ установили место нахождения злоумышленника. Получив постановление суда, на одной из улиц Одессы они остановили автомобиль, в котором передвигался лидер бандформирования.

26-летнего уголовника, который всячески сопротивлялся и угрожал стражам порядка, задержали и доставили в Лиманский райотдел одесской полиции.

Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

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