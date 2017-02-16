Одесские новости 16.02.2017 19:45
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Одесский университет имени Мечникова — один из лучших в Украине

По рейтингу Webometrics Одесский национальный университет им. И.И. Мечникова вошел в шестерку лучших университетов Украины.

Об этом сообщает официальный сайт горсовета.

Отмечается, что Одесский национальный университет им. И.И. Мечникова поднялся на шесть позиций в рейтинге Webometrics, и стал единственным одесским вузом, вошедшим в топ лидеров высшего образования Украины. Всего международный рейтинг ранжирует 24 тысячи вузов мира, из них 342 – украинских.

По сравнению с предыдущей публикацией рейтинга, Одесский университет повысил показатель «Влиятельность» (Impact Rank). Критерий учитывает входящие ссылки на страницы в доменах университета. Эти ссылки определяют институциональный престиж, качество информации и полезность сервисов, предоставляемых на страницах сайтов университета.

По мнению создателей рейтинга, в ОНУ им. И.И. Мечникова также улучшены критерии «Качество» и «Открытость», которые формируются на основании количества наиболее цитируемых работ экспертов университета в сети — тематических СМИ и среди коллег-исследователей.

В общемировом рейтинге «Вебометрикс» ОНУ обогнал почти 20 тысяч университетов из 150 стран, заняв 2509 место.

Для справки. Глобальный рейтинг «Вебометрикс» проводит исследовательская группа Cybermetrics Lab (Испания). С 2004 года оцениваются более 20 тыс. вузов мира, результаты публикуются дважды в год. Цель рейтинга – стимулировать университеты и ученых к интернет-активности, которая бы адекватно отражала их достижения.

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