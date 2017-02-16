Одесситы скептически относятся к реформам в Украине в сфере медицины

Социологическая группа «Рейтинг» провела соцопрос жителей страны по вопросам состояния медицинской сферы в Украине.

Согласно опросам, 63 % жителей Юга страны знают, кто является их семейным врачом или терапевтом, 36 % об этом не имеют ни малейшего понятия.

Чаще всего доверяют своему врачу 14 % южан, не доверяют 8 %, в то время как на востоке страны 8 % доверяют, а 17% — нет.

46 % жителей юга Украины подтвердили, что их семейный врач давал советы по предупреждению заболеваний или рекомендации по здоровому способу жизни. Такое же количество отрицают это.

Опрошенные на юге Украины чаще, чем в других регионах, консультируются с врачом по поводу своего здоровья или обращаются за какими-либо рекомендациями.

Социологическое исследование, проведённое «Рейтингом» показало, что своё сердце и сосуды в прошлом году проверяли 17 % опрошенных южан. Это самое большое количество из всех опрошенных в других регионах страны.

Службе скорой медицинской помощи доверяют 68 %, медучреждениям (больницам, поликлиникам – 58 %), аптекам доверяет лишь каждый второй. Причём, женщины доверяют этим службам больше, чем мужчины.

40 % респондентов, проживающих в южных областях Украины, считают, что за последние 2 года качество государственных медуслуг для населения ухудшилось. На западе Украины, к примеру, таких лишь 23 %.

На юге Украины немного оптимистов, верящих в успех медицинских реформ в стране: их лишь 21 процент (на западе – 33%). Столько же считают, что, например, такая новация, как внедрение механизма составления контрактов между пациентом и врачом, позволяющего увеличить зарплату врача минимум на 30 %, будет иметь отрицательное влияние на качество медицинской помощи.

Опрос проводился в декабре 2016 года среди 1500 респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех регионах Украины.

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