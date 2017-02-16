Одесситам, зарегистрированным в «Одноклассниках и «ВКонтакте», возможно, придётся переходить на другие соцсети

Советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк хочет заблокировать в Украине российские социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники» в связи с тем, что они являются основным распространителем антиукраинского контента с подачи ФСБ РФ.

Об этом сообщает Укринформ.

«Хочу подчеркнуть, что мы считаем, что 2017 год должен стать годом защиты информационного пространства Украины от влияния российской пропаганды. И лично я убежден, что одним из первых решений должно стать блокирование российских социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники», которые сегодня полностью подконтрольны и управляются российскими спецслужбами», — сказал Шкиряк на брифинге в Главном управлении Национальной полиции в Киеве.

Он надеется, что Министерство образования и науки Украины также присоединится к этому процессу и будет объяснять через преподавателей в школах, воспитателей, психологов о вреде для украинских учащихся быть пользователем именно этих двух социальных сетей.

«Сегодня мы видим, что они являются основными производителями этого антиукраинского контента, который распространяется в Интернете», — подчеркнул советник министра внутренних дел.

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