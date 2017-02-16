Одесские новости 16.02.2017 12:09
Флаг украина-китай
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Мэр Одессы развивает украинско-китайское сотрудничество

Мэр Одессы Геннадий 15 февраля провёл встречи с Генеральным консулом Китайской Народной Республики в Одессе г-жой Чжао Сянжун и главой украинского представительства китайской компании Xinwei Group Антоном Зацепиным.

Об этом сообщает официальный сайт города Одесса.

Отмечается, что Геннадий Труханов и г-жа Чжао Сянжун обсудили вопросы сотрудничества, в том числе перспективные инвестиционные и социальные проекты. 1K6A0770 (1)

«Генеральное консульство Китайской Народной Республики принимает активное участие в жизни города. Так, в скором времени состоится передача пятнадцати одесским школам мультимедийного оборудования. Это подарок Одессе от Генерального консульства по случаю празднования традиционного китайского праздника весны», — подчеркнул Геннадий Труханов. 1K6A0774

Сообщается также, что во время встречи с представителями компании Xinwei Group обсуждены вопросы по внедрению в Одессе всеукраинского проекта создания национальной сети мобильной широкополосной мультимедийной связи, которая обеспечит надежную, защищенную связь для экстренных и специальных служб, сбор и передачу телеметрической информации.1K6A0813

Первым городом для реализации проекта китайцами выбрана именно Одесса. Представители китайской компании отметили, что выбор не случаен, ибо в городе созданы все условия для инвестирования. 1K6A0817

«Город готов содействовать социально ответственному бизнесу, который создает рабочие места, развивает инфраструктуру города, в котором он зарабатывает прибыль. Мы готовы поддержать любые начинания, которые повысят качество жизни одесситов и гостей города», — подчеркнул Геннадий Труханов. 1K6A0832

В ходе встречи стороны обсудили направления взаимодействия, необходимые для реализации проекта в Одессе, подписали Меморандум о сотрудничестве. 1K6A0835

Для справки. Xinwei Group – компания, обладающая правами на интеллектуальную собственность телекоммуникационных технологий. Ведет деятельность в сфере беспроводных коммуникационных технологий с 1995 года. Штаб-квартира в Пекине. На сегодняшний день Xinwei Group разработаны две сервисные системы: беспроводная широкополосная мультимедийная транкинговая связь и система управления (тестирования и мониторинга) сетей связи. Разработки компаний получили признание более чем в 30 странах мира. Xinwei Group владеет более чем 40 предприятиями в мире, которые покрывают полный цикл разработки и внедрения технологии McWiLL®, а также ведут деятельность в качестве оператора связи.

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