Одесские новости 16.02.2017 19:00
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Кто в Одессе останется без света 17 февраля

Центральный, Южный и Северный РЭС доводят до сведения одесситов, что 17 февраля в связи с плановыми ремонтными работами в Одессе по утвержденному графику в ряде домов будет отключена электроэнергия.

Электроснабжение будет временно прекращено по таким адресам:

Центральный РЭС

ул. Библиотечная, 1-9;
ул. Болградская, 2-18;
ул. Панаса Мирного, 1-9, 2-8;
ул. Уманская, 1-27, 10-20.
09:00-17:00

ул. В. Инбер, 1-9, 8-10;
Обсерваторный пер., 1, 6;
ул. Черноморская, 2-14.
09:30-16:00

Южный РЭС

Жил. дома:
Люстдорфская дор., 142 а, 144/2, 144/4, 5, 146 а, б, в;
ул. Левитана, 67.
Частн.сектор:
ул. Левитана, 30-40;
1,2,3 Линии.
09:00-17:00

Северный РЭС

с. Усатово:
ул. Ленина, Гагарина, Ив. Франко,
Довженко, Водопьянова,
2-я, 3-я Водопьянова, Зеленая,
Тепличная, пер. Мирный,
Б. Хмельницкого, Мичурина,
Советский пер., Ясная, Уютная,
Радостная, Абрикосовая, Веселая,
Николаевская, Казацкая,
Военный пер., Ломаная, Садовая, Чапаева, Больничная, Рыбацкий пер., Вернидуба, пер.Матросова,
пер. Нагорный, пер. Ломаный,
ул. Октябрьская, Комсомольская
ул. Больничная, 3-15, 4-44;
ул. Садовая 1-37, 4-30;
ул. Чапаева 3-29, 2-10;
пер. Рыбаченко.
9:00-17:00

Ленинградское шоссе,
Новомосковская дор.,
пер. Чапаева,
ул. Промышленная,
АЗС №13,
«Шиномонтаж»,
Автомагазин,
Укртранс,
Гостиница,
Одесский логистический центр,
АЗС «Альянс»,
СПД «Крохмаль»,
ЧП «Барол»,
ЧП Лима,
Одессастройсервис,
М-н «Зеленая волна».
9:00-17:00

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