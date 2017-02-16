Кто в Одессе останется без света 17 февраля

Центральный, Южный и Северный РЭС доводят до сведения одесситов, что 17 февраля в связи с плановыми ремонтными работами в Одессе по утвержденному графику в ряде домов будет отключена электроэнергия.

Электроснабжение будет временно прекращено по таким адресам:

Центральный РЭС



ул. Библиотечная, 1-9;

ул. Болградская, 2-18;

ул. Панаса Мирного, 1-9, 2-8;

ул. Уманская, 1-27, 10-20.

09:00-17:00

ул. В. Инбер, 1-9, 8-10;

Обсерваторный пер., 1, 6;

ул. Черноморская, 2-14.

09:30-16:00

Южный РЭС

Жил. дома:

Люстдорфская дор., 142 а, 144/2, 144/4, 5, 146 а, б, в;

ул. Левитана, 67.

Частн.сектор:

ул. Левитана, 30-40;

1,2,3 Линии.

09:00-17:00

Северный РЭС

с. Усатово:

ул. Ленина, Гагарина, Ив. Франко,

Довженко, Водопьянова,

2-я, 3-я Водопьянова, Зеленая,

Тепличная, пер. Мирный,

Б. Хмельницкого, Мичурина,

Советский пер., Ясная, Уютная,

Радостная, Абрикосовая, Веселая,

Николаевская, Казацкая,

Военный пер., Ломаная, Садовая, Чапаева, Больничная, Рыбацкий пер., Вернидуба, пер.Матросова,

пер. Нагорный, пер. Ломаный,

ул. Октябрьская, Комсомольская

ул. Больничная, 3-15, 4-44;

ул. Садовая 1-37, 4-30;

ул. Чапаева 3-29, 2-10;

пер. Рыбаченко.

9:00-17:00

Ленинградское шоссе,

Новомосковская дор.,

пер. Чапаева,

ул. Промышленная,

АЗС №13,

«Шиномонтаж»,

Автомагазин,

Укртранс,

Гостиница,

Одесский логистический центр,

АЗС «Альянс»,

СПД «Крохмаль»,

ЧП «Барол»,

ЧП Лима,

Одессастройсервис,

М-н «Зеленая волна».

9:00-17:00

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