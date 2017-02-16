Кабмин ввёл чрезвычайное положение в сфере энергетики

На экстренном заседании Кабинета Министров Украины вечером 15 февраля принято решение о введении чрезвычайного положения в энергетической сфере.

Распоряжение № 103 «Про принятие временных чрезвычайных мер на рынке электрической энергии» было принято на заседании Кабмина 15 февраля 2017 года.

Режим чрезвычайного положения даёт Нацкомиссии в сфере энергетики и коммунальных услуг полномочия предпринимать экстренные меры по влиянию на энергорынок, в частности, осуществлять веерные отключения потребителей в случае необходимости.

По словам премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, данная чрезвычайная ситуация возникла исключительно из–за действий участников транспортной блокады Донбасса, из–за которых на украинских ТЭС возник острый дефицит угля.

«Я призываю в очередной раз всех тех, кто блокирует: разблокировать поставку угля, всё другое — пожалуйста, блокируйте», — заявил Гройсман.

Напомним, ранее собщалось, что особые меры в рамках режима ЧП затронут прежде всего жителей Харьковской, Днепропетровской, Киевской, Черниговской, Запорожской, Сумской и Черкасской областей.

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