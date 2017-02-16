Из Одессы в Грецию будет больше аварейсов

В летнем сезоне 2017 года авиакомпания Ellinair (Греция) будет выполнять прямые рейсы по маршруту Одесса – Салоники – Одесса два раза в неделю.



Об этом сообщает пресс-служба Международного аэропорта «Одесса».

Отмечается, что вылеты из Одессы будут осуществляться по средам и воскресеньям с 31 мая по 04 октября 2017 года. Время в пути – 2 часа. Маршрут обслуживает 96-местный комфортабельный лайнер AVRO 146-RJ85 производства компании British Aerospace.

Увеличение количества рейсов будет способствовать более активному туристическому, деловому и культурному обмену между жителями Украины и Греции.

Для справки. Еllinair – греческий авиаперевозчик, основанный в 2013 году, базируется в международном аэропорту Македония города Салоники (Греция). Выполняет регулярные рейсы из Греции в Украину, города Европы, осуществляет внутренние авиаперелеты между городами и островами Греции. Ellinair входит в холдинг Mouzenidis Group.

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