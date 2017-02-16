Мировые новости 16.02.2017 18:11
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Австралийские учёные открыли седьмой континент

Группа австралийских и новозеландских геологов пришла к выводу, что на Земле существует седьмой континент — Зеаландия — площадью около 4,9 миллиона километров.

Учёные опубликовали свой отчет на сайте Геологического общества Америки.

«Используемые в настоящее время конвенции и определения континентальной коры, континентов и микроконтинентов не требуют модификации для определения Зеландии», – уточняется в отчете.

Геологи пришли к выводу, что Новая Зеландия и Новая Каледония – не изолированные островные цепи, а фрагмент частично погруженного континента.GSATG321A.1-f02

На сегодняшний день 94% Зеаландии находится под водой. Это является результатом утончения земной коры во время предыдущего суперконтинентального распада и дальнейшего изостатического равновесия.

Ученые отмечают, что это не внезапное открытие, а постепенное осознание: «10 лет назад мы не имели накопленных данных или уверенности в интерпретации, сейчас эти данные есть».GSATG321A.1-f03

Последние два десятилетия эти ученые исследовали геолого-геофизические данные отдельного фрагмента в земной коре в юго-западной части Тихого океана. По площади он больше территории Индии, и был частью суперконтинента Гондваны.

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