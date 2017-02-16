Австралийские учёные открыли седьмой континент

Группа австралийских и новозеландских геологов пришла к выводу, что на Земле существует седьмой континент — Зеаландия — площадью около 4,9 миллиона километров.
Учёные опубликовали свой отчет на сайте Геологического общества Америки.
«Используемые в настоящее время конвенции и определения континентальной коры, континентов и микроконтинентов не требуют модификации для определения Зеландии», – уточняется в отчете.
Геологи пришли к выводу, что Новая Зеландия и Новая Каледония – не изолированные островные цепи, а фрагмент частично погруженного континента.
На сегодняшний день 94% Зеаландии находится под водой. Это является результатом утончения земной коры во время предыдущего суперконтинентального распада и дальнейшего изостатического равновесия.
Ученые отмечают, что это не внезапное открытие, а постепенное осознание: «10 лет назад мы не имели накопленных данных или уверенности в интерпретации, сейчас эти данные есть».
Последние два десятилетия эти ученые исследовали геолого-геофизические данные отдельного фрагмента в земной коре в юго-западной части Тихого океана. По площади он больше территории Индии, и был частью суперконтинента Гондваны.