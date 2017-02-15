Мировые новости 15.02.2017 11:01
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В Нидерландах начали продавать летающие автомобили

В Голландии местная компания PAL-V начала прием заказов на летающий серийный автомобиль Liberty, поставки которого планируются в конце 2018 года.

Об этом сообщает espreso.tv.

«Первые экземпляры будут продаваться за полмиллиона евро. Все владельцы летающего авто должны будут предварительно получить лицензию пилота, а после пройти дополнительное обучение по управлению автомобилем в компании-производителе. Только после этого владельцы смогут управлять своими автомобилями самостоятельно», — говорится в публикации.im578xAny-авто2 Cropped

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Сообщается также, что первая партия Liberty будет самой дорогой. В дальнейшем компания намерена выпустить более бюджетную версию авто, стоимость которых составит 300 тыс. евро.

В компании убеждены, что их продукт даст начало новой эре в мире автомобилей. К тому же, по словам создателей, Liberty отвечает всем техническим регламентам.im578xAny-авто4

В части характеристик известно, что летающие автомобили будут способны подниматься на высоту до 3,5 тыс. м, при этом их максимальная скорость составит 180 км в час. Без посадки Liberty смогут преодолевать расстояние до 500 км.im578xAny-авто1

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