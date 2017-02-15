Одесса почтила память воинов-афганцев

В Одессе сегодня проходят торжественные мероприятия по случаю Дня чествования участников боевых действий на территории других государств, который в Украине отмечается 15 февраля.

Как сообщает Одесса News, 15 февраля 2017 года руководители Одессы и Одесской области возложили венки и цветы к подножию памятника воинам-интернационалистам в парке им. Т.Г.Шевченко.

В торжествах приняли участие ветераны, воины-интернационалисты, представители общественности, школьники.

Присутствующие почтили минутой молчания память погибших в войне в Афганистане.

Торжества состоялись во всех районных центрах области, в учебных заведениях, предприятиях и организациях.



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Для справки. День чествования участников боевых действий на территории других государств установлен Указом Президента Украины от 11 февраля 2004 г. № 180/2004. После окончания Второй мировой войны украинские военные принимали участие в 24 локальных войнах и вооруженных конфликтах на территории 16 иностранных государств. Во времена СССР они выполняли интернациональный долг в Чили, Испании, Египте, Вьетнаме, Эфиопии, на острове Куба, Вьетнаме, Сирии, Анголе, Мозамбике, Египте. После обретения Украиной независимости наши военные специалисты стали участниками многих миротворческих миссий, в частности, несколько дней назад седьмая ротация украинских миротворцев отправилась в Конго. По данным Министерства обороны Украины, с 1992 года в международных миротворческих операциях приняли участие почти 40 тысяч военнослужащих. Каждый четвертый из почти 600 тысяч военнослужащих, участвовавших в боевых действиях в Афганистане, — наши соотечественники, и каждый четвертый из тех, кто не вернулся из Афганистана, — украинец. Сейчас в Украине — почти 150 тысяч ветеранов афганской войны, из них около восьми тысяч имеют ранения, более 6 тысяч являются инвалидами. В сложные для страны времена воины-афганцы воюют в зоне АТО.

Фото: Народна думка, Трасса Е-95, пресс-службы администрации Одесского морпорта, облсовета

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