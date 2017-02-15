Концерт Орбакайте в Одессе может вызвать массовые акции протеста граждан

Активисты Одесской общественной организации «Совет общественной безопасности» обратились в СБУ и Министерство культуры Украины с просьбой отменить концерт российской певицы Кристины Орбакайте в Одессе.



Об этом сообщил руководитель общественной организации Марк Гордиенко на своей странице в Facebook, добавив, что после выступления дочери Пугачевой в аннексированном Крыму «выступать в Одессе опасно».

«Обращаем внимание, что 8 марта в Одессе планирует провести концерт российская певица Кристина Орбакайте… Просим учесть тот факт, что эта певица выступала в оккупированном российскими войсками Крыму 13 июня 2014 года в рамках мероприятия «Дни Москвы» в Севастополе. Видеозапись выступления можно посмотреть в архиве севастопольского местного канала», — отметил Гордиенко.

Таким образом, по его словам, «гражданка РФ Орбакайте выразила поддержку оккупации территории Украины, а также незаконно пересекла границу Украины с РФ. Анонс нынешних выступлений вызывал возмущение в украинском обществе».

Активисты считают, что концертная деятельность на территории Украины российских артистов, которые поддержали оккупацию и фактически войну РФ против Украины, является недопустимой.Это даже может вызвать массовые акции протеста граждан Одессы.

«В то же время напоминаем об ответственности Орбакайте за незаконное пересечение госграницы: как уголовную — ст. 332-1 Уголовного кодекса Украины, так и административную — ст. 204-1 и 204-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях», — говорится в обращении.

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