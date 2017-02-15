Грабители-домушники, орудовавшие в Одесской области, предстанут перед судом

Прокуратура Одесской области направила в Березовский районный суд обвинительный акт в отношении трёх лиц, подозреваемых в разбойном нападении на частное домохозяйство.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.
Отмечается, что по ходатайству прокуратуры трое мужчин взяты под стражу.
Сообщается также, что подозреваемые в балаклавах ночью 2 ноября 2016 года были задержаны непосредственно во время проникновения в дом в Березовском районе.
В ходе спецоперации преступники оказали сопротивление правоохранителям, используя ножи.
При задержании и во время обысков у злоумышленников нашли огнестрельное, холодное оружие, патроны, боевую гранату, экстракт канабиса.