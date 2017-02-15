Одесские новости 15.02.2017 15:40
2a2d69cc Cropped
Нет комментариев

Грабители-домушники, орудовавшие в Одесской области, предстанут перед судом

Прокуратура Одесской области направила в Березовский районный суд обвинительный акт в отношении трёх лиц, подозреваемых в разбойном нападении на частное домохозяйство.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

Отмечается, что по ходатайству прокуратуры трое мужчин взяты под стражу.

Сообщается также, что подозреваемые в балаклавах ночью 2 ноября 2016 года были задержаны непосредственно во время проникновения в дом в Березовском районе.50(2)

В ходе спецоперации преступники оказали сопротивление правоохранителям, используя ножи.

При задержании и во время обысков у злоумышленников нашли огнестрельное, холодное оружие, патроны, боевую гранату, экстракт канабиса. 51(2)52(6)

Comments

comments

Теги:, ,
Грабители-домушники, орудовавшие в Одесской области, предстанут перед судом 0 out of 5 based on 0 ratings. 0 user reviews.

Похожие новости

Cropped image (45)
Одесские новости 15.02.2017 13:44

А судьи кто-2: за нетрезвого судью Одесского админсуда заступились коллеги

Члены Одесского окружного административного суда считают недостоверной распространенную СМИ информацию о том, что председателя этого…

Читать дальше
бомба Cropped
Одесские новости 14.02.2017 20:03

В Одессе в очередной раз «минировали» Киевский районный суд

Сотрудники одесской полиции сегодня проверяли здание Киевского районного суда на предмет взрывоопасных веществ, однако таких…

Читать дальше
Взятка
Одесские новости 14.02.2017 16:05

Завкафедрой одесского вуза подозревается во взятках за хорошую оценку

Заведующая кафедрой Одесского национального университета имени И.И.Мечникова подозревается в получении неправомерной выгоды за сдачу студентами…

Читать дальше
 Обсудить эту тему на странице "Одесса News" - https://www.facebook.com/odessanews

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>