Одесские новости 15.02.2017 10:24
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Генпрокуратуру обвинили в сокрытии правды о майской трагедии в Одессе

Представители «Группы 2 мая» обвинили Генеральную прокуратуру в утаивании правды о майской трагедии.

Об этом сообщил журналист Сергей Дибров у себя на Facebook.

По его словам, Генпрокуратура «упорно не хочет выпускать из своих рук даже маленькую часть правды о том, что произошло в тот день в Одессе».

«»Группа 2 мая» в течение двух лет отстаивает в судах право общества на информацию, собранную в ходе досудебного расследования одесских событий. В течение двух лет это право мы зафиксировали в пяти решениях административных судов трех инстанций, включая высший. Все они встали на нашу сторону. Но Генеральная прокуратура не успокаивается», — написал он.

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