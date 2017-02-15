Ещё одна Марушевская: глава Одесского облсовета тоже сам себе назначил премии

Глава Одесского областного совета Анатолий Урбанский, который принадлежит к одному из самых богатых семейств Украины, провел в декабре 2016 года через сессию облсовета решения об установлении для себя как чиновника дополнительных «надбавок, премии и материальной помощи».

Учитывая это, сотрудники Управления защиты экономики Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины вручили руководителю облсовета протокол о совершении коррупционных действий, сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу Департамента защиты экономики Нацполиции Украины.

«Сотрудники полиции видят совершение председателем облсовета Урбанским коррупционного правонарушения в том, что он председательствовал на сессии Одесского облсовета при принятии решения «Об установлении надбавки, премии и материальной помощи председателю Одесского областного совета VII созыва Урбанскому А.И». В частности, Урбанскому инкриминируется нарушение требований о предотвращении и урегулировании конфликта интересов, предусмотренных статьей 172-7 «Кодекса Украины об административных правонарушениях», — отметила руководитель пресс-службы департамента Наталия Калиновская.

По ее словам, протокол о коррупционном правонарушении передан в суд для принятия соответствующего решения по существу инкриминируемого деяния.

Статьей 172-7 «Кодекса Украины об административных правонарушениях» установлена ответственность за нарушение требований о предотвращении и урегулировании конфликта интересов, предусмотренных законом. Правонарушение влечет к наложению штрафа от десяти до ста пятидесяти необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Отмечается, что декабрьская сессия Одесского облсовета приняла решение: установить председателю облсовета «надбавку за особый характер работы и интенсивность труда в размере 90 процентов должностного оклада с учетом доплаты за ранг; ежемесячную премию в размере 60 процентов должностного оклада за фактически отработанное время; материальную помощь на оздоровление и для решения социально-бытовых вопросов в размере среднемесячной заработной платы».

Для справки. В своей е-декларации о доходах за прошлый год председатель облсовета Урбанский указал на портале Единого государственного реестра деклараций доход от занятия предпринимательской деятельностью (до избрания на должность возглавлял ПАО «Дунайсудноремонт») свыше 1 млн 40 тыс. грн, за работу по совместительству — 893 тыс. грн и зарплату по основному месту работы — 65 тыс. грн. Всего чиновник задекларировал 25 млн 146 тыс. грн. Однако банковской системе Урбанский не доверяет — на своих счетах разместил лишь 146 тыс. 879 грн. Урбанский является владельцем квартиры площадью 266 кв. м, а также «другого недвижимого имущества» площадью 280 кв. м. Есть дача и у жены площадью 284 кв. м. Семейство коллекционирует произведения живописи, имеет пять пар золотых часов. Кроме того, семейство главы Одесского облсовета владеет автопарком из четырех автомобилей и катером: в частности, Урбанский — автомобилями Hyundai IX35 2013 года выпуска, Range Rover 2014 года выпуска и прогулочным катером 2003 года выпуска. А в собственности жены — Porshe Cayanne 2011 выпуска и Mercedes — Benz в 2015 года выпуска.

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