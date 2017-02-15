Экономическое состояние Одесской области – о чем говорят цифры?

Одесская область долгие годы считалась одним из лидеров социально-экономического развития страны. Наличие мощной портовой инфраструктуры, ряда крупных промышленных предприятий и курортов позволяли региону удерживаться в первой пятерке рейтинга среди всех областей Украины, пишет информационный ресурс 048.ua.



Однако последние годы положение Одесской области изменилось не в лучшую сторону. В 2015 году в рейтинге социально-экономического развития регионов, который составило Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины, Одесская область заняла… 23-е место из 25 возможных, опередив только Донецкую и Луганскую области, где падение экономики было обусловлено боевыми действиями.

Данный рейтинг Министерство составляет по результатам оценки почти 30 показателей, среди которых рост или упадок промышленного и сельскохозяйственного производства, объем капитальных инвестиций, рост заработной платы, задолженность бизнеса по налогам и зарплате и ряд других.

В 2016-м году падение экономики региона замедлилось, а по некоторым показателям наметился рост. Итоговый рейтинг регионов за 2016 год правительство пока не обнародовало.

Однако согласно уже опубликованным данным Министерства экономического развития и торговли Украины, по итогам 2016 года по сравнению с 2015-м Одесская область нарастила промышленное производство на 7,7% (5-й результат в стране), сельскохозяйственное производство на 11,4% (4-й результат в стране), объем капитальных инвестиций на 55,6% (4-е место среди регионов), прямые иностранные инвестиции на 1,4% (9-е место).

Такие показатели, на первый взгляд, смотрятся неплохо. Однако это, в лучшем случае, лишь стабилизация тяжелого состояния экономики Одесской области. И не благодаря, а вопреки экономической, налоговой и международной политике нашего государства.

И, доказывая, что всё далеко не радужно, предприятия области снизили экспорт товаров и услуг на 9% по сравнению с результатами 2015 года.

Доходы

В 2016 году налоговые органы Одесской области собрали в общем 14,066 млрд. грн. налогов и сборов, из которых, согласно данным Главного управления Госфискальной службы в Одесской области, в местные бюджеты было направлено 8,165 млрд. грн. (58% собранных средств), а в государственный бюджет 5,9 млрд. грн. (42%).

Кроме того, Одесское управление Офиса крупных плательщиков налогов, которое обслуживает 113 крупнейших предприятий Одесской области, собрало 8,65 млрд. грн., которые также распределились между местными и государственным бюджетом.

Еще одна строка доходов Одесской области – таможня. В 2016 году, переработав 59,14 тыс. тонн грузов, таможня принесла в бюджет 14,4 млрд. грн. Таким образом, общая сумма доходов Одесской области составляет 37,1 млрд. грн.

По сравнению с предыдущими годами в гривневом эквиваленте наблюдается рост, например, в 2013 году на пике экономического роста регион заработал 22,4 млрд. грн.

Однако в долларовом эквиваленте цифры выглядят несколько иначе – всего 1,35 миллиарда долларов в 2016 году по сравнению с 2,8 миллиарда долларов в 2013 году. Падение разительное, и на войну не спишешь.

Расходы



Расходы бюджета Одесской области на 2016 год составили 7,69 млрд. грн, бюджетные расходы самой Одессы – еще 7,55 млрд. грн.

Львиная доля бюджета региона пополняется за счет обратных трансфертов из государственного бюджета. В качестве доходов областного бюджета за 9 месяцев 2016 (более свежих данных на данный момент нет): поступило – 5,12 млрд. грн., причем 4,046 млрд. грн. или 79% – это трансферты из государственного бюджета.

Если говорить о бюджетах районов Одесской области, то там в некоторых случаях трансферты из госбюджета составляют более 90% «доходов», а реальные налоговые сборы не обеспечивают и 10% необходимых доходов.

Например, в далеко не самом бедном Татарбунарском районе Одесской области общий, утвержденные райсоветом объем расходов на 2016 год, составляет почти 152 млн. грн. Для обеспечения этих затрат местные власти Татарбунарского района получают базовую дотацию из общего фонда Государственного бюджета Украины в сумме 10,7 млн. грн., а также целый ряд субвенций из госбюджета на различные целевые нужды на общую сумму 120,4 млн. грн. В т.ч. образовательная субвенция – 42,5 млн. грн., медицинская субвенция – 21,3 млн. грн., субвенция на выплату помощи семьям с детьми, малообеспеченным семьям, инвалидам с детства, детям-инвалидам – 48,3 млн. грн. и т.д. Т.е. из 152 млн. грн. из госбюджета в Татарбунарский район поступает 131 млн. А на обеспечение потребностей 26 районов Одесской области необходимо в целом около 4 млрд. грн.



Все эти местные бюджеты не включают такую значительную статью расходов, как пенсии. В Одесской области средняя пенсия, согласно данным Пенсионного фонда Украины на январь 2017 года составляет 1764 грн., а количество пенсионеров на этот же период – 631 тыс. человек (6-й показатель в стране). Т.е. на выплату пенсий Одесской области в месяц необходимо более 1,11 млрд. грн. или около 13,5 млрд. грн. в год.

Итого, суммируя, общие расходы должны составить порядка 32,74 миллиарда гривен.

Даже после падения за последние три года доходов более чем в два раза, Одесская область до сих пор вписывается в расходную часть и имеет профицит бюджета в примерно 4,4 миллиарда.

Вернее, имела бы. Если бы все деньги оставались в регионе. Сегодня практика иная – сначала область отправляет львиную долю налоговых, таможенных и прочих доходов в Киев, а оттуда лишь частично возвращают деньги в виде субвенций, трансфертов, зарплат и пенсий.

Конечно, наш подсчет не соответствует реальной схеме, в которой около половины заработанного уходит в Киев и распределяется уже оттуда, однако он показывает, что Одесская область до сих пор, несмотря на все усилия залётных гастролёров, хотя бы не перешла из «доноров» в разряд «дотационных регионов». Одесская область, несмотря на все события последних трёх лет, всё ещё на плаву.

Возможности, проекты и инвестиции



Очевидно, что в сложившихся условиях Одесской области нужно искать источники инвестиций, которые позволили бы обеспечить экономический рост. Рассмотрим варианты инвестиций из государственного бюджета, иностранные инвестиции или кредиты и собственные инвестиции предприятий региона.

Что касается государственного бюджета, то, видимо, основные инвестиции из этого источника в 2017 году будут направлены на финансирование строительства трассы Одесса – Рени. Неслучайно председатель Одесской обладминистрации Максим Степанов даже поспорил на ящик вина с журналистами о том, что трасса Одесса – Рени будет закончена до 1 января 2018 года.

«Я считаю, что в этом году мы должны закончить дорогу Одесса – Рени. В прошлом году сделано 56 километров. То, что требует немедленного капитального ремонта – это 138 километров. Там было невозможно ехать. Сделав эти 138 километров, мы можем говорить, что мы сделали трассу для нормальной жизнедеятельности региона. Я уверен и я пообещал, что эту дорогу мы сделаем», — заявил глава области.

Сколько именно было потрачено на ремонт 56 км трассы в 2016 году, и сколько будет потрачено на эти цели в 2017-м, пока не ясно. Например, в начале августа экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили заявлял, что на ремонт трассы было выделено 1,1 млрд. грн. Впрочем, позже, в ходе визита в Одесскую область уже после отставки М. Саакашвили президент Украины Петр Порошенко сообщил, что 300 млн. грн. из госбюджета так и не были освоены.

Посчитать стоимость предстоящих работ по трассе приблизительно можно. Например, в 2015 году стоимость капитального ремонта 1 км автомобильной дороги первой и второй категории в Украине составляла 15-40 млн. грн., текущего ремонта – от 3 до 15 млн. грн. Если предположить, что половина из 138 планируемых к ремонту километров дороги требует капитального, а половина – текущего ремонта, а стоимость 1 км взять за среднее арифметическое между указанными выше ценами, то итоговая стоимость предстоящего ремонта можно оценить приблизительно в 2,5 млрд. грн.

Можно также сделать допущение, что если ремонт 56 км в 2016 году стоил 800 млн. грн., то ремонт 138-ми км по тем же ценам обойдется приблизительно в 2 млрд. грн. Вероятно, общий объем вложений в ремонт трассы в 2017 году как раз и будет между 2 и 2,5 млрд. грн.



Такие инвестиции наверняка поспособствуют развитию экономики южной части Одесской области, в процессе ремонт смогут заработать дополнительные деньги и местные предприниматели, и просто жители. Кроме того, проезжаемая трасса создаст условия для возрождения бизнеса в прилегающих населенных пунктах, увеличится транзит грузов по ней и т.д.

Второй масштабный проект, который потенциально мог бы быть реализован в Одесской области в 2017 году, это ремонт взлетно-посадочной полосы Одесского аэропорта. Относительно нее М. Степанов заявлял: «Я уверен, что полосу мы начнем строить уже в этом году. Я этот вопрос обсуждал с министерством финансов, и с премьер-министром, и есть четкая позиция президента страны, что нужно в ближайшее время ее начать строить».

Также ремонт ВПП одесситам во время последнего визита обещал и президент. Правда, и он не прояснил, из каких средств будет финансироваться этот проект. Очевидно, что ни в госбюджете, ни тем более в местных бюджетах 200 млн. долл. (сметная стоимость проекта строительства новой ВПП), нет.

Глава государства предложил создать некий спецфонд, из которого будет финансироваться этот проект. «Почему бы не организовать специальный фонд. Одесса – жемчужина Украины. Если тут этого не сделать, то где еще это сделать? Организовать специальный фонд, под этот фонд выделить не бюджетное финансирование, а бюджетное кредитование, и потом за счет каждого взлета-посадки компенсируйте эти кредиты – все, это легко делается», — сказал П. Порошенко. Но как и когда это будет реализовано, сказать сложно.

Что касается крупных иностранных инвестиций в Одесскую область, в 2017 году никаких новых проектов пока не ожидается. Большинство иностранных инвесторов интересовались и интересуются, в первую очередь, проектами в сфере обработки грузов в портах, хранении и переработке зерновых.

По большинству из них концепции и необходимые документы были разработаны уже давно, и в настоящее время эти проекты с переменным успехом реализуются, преимущественно, в порту «Южный» и его окрестностях. Определенные наработки есть и в Одесском, и в Черноморском порту. Но пока речь не идет о практическом воплощении задуманного.

Новые крупные инвестпроекты с привлечением средств из-за границы, если и разрабатываются, то не публично. Из последних действительно крупных, но замороженных проектов можно назвать создание биомедицинского инновационно-технологического концерна BITEC Limited в Теплодаре, где в рамках технопарка планировалось создать несколько крупных фармзаводов при участии таких гигантов, как Siemens, Johnson & Johnson, Glatt, Novo Nordisk и других (ожидавшийся объем инвестиций по состоянию на конец 2013 года составлял 1-1,5 млрд. долл.).

А также строительство в Овидиопольском районе области ветроэлектростанций общей установленной мощностью 120 МВт. Летом 2014 года данный проект изучали французская компания Valorem и немецкая WKN AG. Общий объем инвестиций – оценивался в 250 млн. евро.

Собственные инвестиции предприятий и организаций Одесской области также не окажут существенного воздействия на экономику региона в ближайшей перспективе. Согласно данным управления статистики в Одесской области, в январе-сентябре 2016года (более свежих данных на настоящее время нет) предприятиями и организациями области за счет всех источников финансирования было освоено всего 9,13 млрд. грн. капитальных инвестиций. Причем на предприятия промышленных видов деятельности пришлось лишь 1,37 млрд. грн, или всего 15% всех средств.

Угрозы и проблемы



Запланированные до свержения Януковича инвестиционные проекты оказались свёрнуты. А новых почти не появилось. Политическая нестабильность и резкие смены власти никогда не способствуют привлечению инвестиций. Равно как и рейдерская деятельность Коломойского и его ставленников. Деньги, как говорится, любят тишину и надёжность.

Политический авантюризм Саакашвили, который вместо хозяйственной деятельности занимался исключительно самопиаром и попытками личного обогащения, не пошёл на пользу Одесскому региону. Громкие обещания «нового шёлкового пути» и «каравана «Поти – Одесса» оказались пустышками.

Заявления Порошенко в стиле «А давайте вы возьмите кредит и постройте себе новый аэропорт, в который я приеду разрезать ленточку и попиариться» тоже не слишком обнадёживают. Никаких более предметных предложений для Одессы пока не поступало.

Интересы Одессы и интересы центра постоянно расходятся, и в Киеве не прислушиваются к нуждам региона. Киевские ставленники относятся к Одессе не как к родному дому, который нужно развивать и благоустраивать, а как к плацдарму, трамплину, ресурсу, для реализации своих политических, экономических и карьерных планов и амбиций.

Если ситуация не изменится достаточно кардинально в лучшую сторону в ближайшее время, то падение экономики Одесской области может продолжиться. Потому что даже самый щедрый и перспективный регион можно убить потребительством и равнодушием.

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