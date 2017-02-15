Безработных одесситов приглашают на ярмарку вакансий

16 февраля одесситов, которые ищут работу в сфере бухгалтерского учета и аудита, экономики и менеджмента, приглашают на ярмарку вакансий.



Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

Ярмарка вакансий будет проходить с 11:00 до 13:00 на улице Ген. Петрова, 22В, 1-й этаж.

Вас ожидает:

— около 20 ведущих компаний-работодателей Одессы;

— прямая коммуникация с HR-менеджерами (собеседования);

— информация о предприятиях, вакансиях и об условиях работы;

— профориентационное тестирование;

— консультации специалистов по вопросам трудоустройства;

— консультации о возможностях профессиональной подготовки и переподготовки;

— возможность найти работу во время ярмарки.

«Ярмарка вакансий — именно тот механизм, который дает возможность найти свое место в профессиональной жизни родного города. Это надежный и безопасный путь к построению конструктивного диалога и установлению дальнейших продуктивных отношений между работодателями и специалистами, которые ищут работу», — сказано в сообщении.

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