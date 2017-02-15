Одесские новости 15.02.2017 14:38
7a80472e126a8b90aefeca1f0f00f8a2 Cropped
Нет комментариев

Безработных одесситов приглашают на ярмарку вакансий

16 февраля одесситов, которые ищут работу в сфере бухгалтерского учета и аудита, экономики и менеджмента, приглашают на ярмарку вакансий.

Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

Ярмарка вакансий будет проходить с 11:00 до 13:00 на улице Ген. Петрова, 22В, 1-й этаж.

Вас ожидает:
— около 20 ведущих компаний-работодателей Одессы;
— прямая коммуникация с HR-менеджерами (собеседования);
— информация о предприятиях, вакансиях и об условиях работы;
— профориентационное тестирование;
— консультации специалистов по вопросам трудоустройства;
— консультации о возможностях профессиональной подготовки и переподготовки;
— возможность найти работу во время ярмарки.

«Ярмарка вакансий — именно тот механизм, который дает возможность найти свое место в профессиональной жизни родного города. Это надежный и безопасный путь к построению конструктивного диалога и установлению дальнейших продуктивных отношений между работодателями и специалистами, которые ищут работу», — сказано в сообщении.

Comments

comments

Теги:,
Безработных одесситов приглашают на ярмарку вакансий 0 out of 5 based on 0 ratings. 0 user reviews.

Похожие новости

original Cropped
Одесские новости 06.02.2017 13:17

Одесский губернатор ищет себе заместителей

Председатель Одесской областной государственной администрации Максим Степанов подписал распоряжение об объявлении конкурсов на должности первого…

Читать дальше
1436205034_ya Cropped
Одесские новости 15.01.2017 20:01

Новый губернатор Одесчины формирует команду

Одесской областной государственной администрацией объявлено 11 вакантных должностей в аппарате. Об этом сообщается на сайте…

Читать дальше
94abc4fe98a7e1cddff600b418ad134a Cropped
Анонсы 23.12.2016 17:51

24 декабря в Кафедральном соборе Св. Павла (Кирха) состоится традиционная Рождественская ярмарка

С 24 по 30 декабря в Кафедральном соборе Св. Павла (Кирха) состоится традиционная Рождественская ярмарка.…

Читать дальше
 Обсудить эту тему на странице "Одесса News" - https://www.facebook.com/odessanews

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>