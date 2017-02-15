Аноним из Одесской области обещал взорвать целый город

14 февраля в Болградское отделение полиции поступило анонимное сообщение от мужчины, который угрожал взорвать город Болград, после чего оборвал звонок.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП Одесской области.

По словам правоохранителей, звонок от нарушителя поступил в 23:20. Полицейским удалось установить личность «телефонного террориста». Им оказался 32-летний уроженец Киевской области, в настоящее время проживающий в Болграде. Сообщается, что мужчина ранее был судим за грабежи и хулиганство и освободился в октябре 2016 года.

В ходе расследования установлено, что сначала «взрыватель» позвонил на горячую линию «102» и сообщил, что в одном из помещений незаконно торгуют спиртным. Однако, по его мнению, сотрудники полиции слишком долго ехали на вызов. Поэтому мужчина позвонил в полицию и сообщил, что взорвет Болград.

По факту данного правонарушения начато уголовное производство по статье 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от двух до шести лет.

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