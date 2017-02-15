А судьи кто-2: за нетрезвого судью Одесского админсуда заступились коллеги

Члены Одесского окружного административного суда считают недостоверной распространенную СМИ информацию о том, что председателя этого суда Олега Глуханчука полиция поймала пьяным за рулем легкового автомобиля.

Об этом говорится в обнародованном на сайте «Судебная власть Украины» 14 февраля официальном заявлении.

«Председатель Одесского окружного административного суда провел открытую встречу с журналистами и представителями общественности относительно инцидента, произошедшего в субботу, 11 февраля, с участием работников Национальной полиции. Для объективного освещения обстоятельств события, прекращения распространения искаженной и недостоверной информации судья изложил собственную позицию относительно ситуации. В частности, председатель суда заявил, что информация …в дальнейшем распространенная рядом СМИ, не соответствует действительности», — говорится в документе.

В сообщении отмечается, что «он (Глуханчук — ред.) управлял транспортным средством в нетрезвом состоянии. На самом деле судья за рулем автомобиля не находился, а находился на пассажирском сидении».

Кроме того, утверждают авторы заявления, достоверность видео, распространенного через сеть YouTube, вызывает сомнения. Запись воссоздается не с начала события, является фрагментарной, то есть нарезкой из разных кадров, которые отображают предвзятую позицию относительно участников инцидента, нарушая презумпцию невиновности, гарантированную ст. 62 Конституции Украины.

«Таким образом, мы считаем, — отмечается в документе, — что обнародование данного видео является противоправным и осуществленным с целью дискредитации председателя суда, который зарекомендовал себя с принципиальной и незыблемой позицией, а также умышленными действиями, направленными на подрыв авторитета судебной власти».

«Поскольку председатель суда не является владельцем автомобиля, а также не управлял данным транспортным средством, обвинения в совершении им административного правонарушения являются безосновательными. Правовая оценка действиям участников происшествия будет дана компетентными органами», — говорится в заявлении пресс-службы админсуда.

Как ранее сообщалось, 11 февраля одесская полиция остановила председателя Одесского окружного админсуда Олега Глуханчука, который управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, о чём был составлен протокол.

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