Завкафедрой одесского вуза подозревается во взятках за хорошую оценку

Заведующая кафедрой Одесского национального университета имени И.И.Мечникова подозревается в получении неправомерной выгоды за сдачу студентами зачётов.

Как информирует 14 февраля пресс-служба прокуратуры Одесской области, сообщено о подозрении заведующей одной из кафедр Одесского национального университета им.И.И.Мечникова в получении неправомерной выгоды и внесении в официальные документы заведомо ложных сведений.

Завкафедрой попалась на получении от трёх студенток этого университета 1 500 гривен за положительную оценку в зачёте без фактической его сдачи.

По аналогичным преступным деяниям ведутся расследования в отношении декана одного из факультетов пищевой академии в Одессе и начальника лицея с усиленной военной и физической подготовкой.

Фото: пресс-служба прокуратуры в Одесской области

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