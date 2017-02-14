Заключённые в Одесском СИЗО заказывали у полицейских наркотики с доставкой в камеру

Сотрудники органов прокуратуры Одесской области совместно с работниками УСБУ в области и подразделением внутренней безопасности ликвидировали преступную схему доставки наркотиков и запрещённых предметов на территорию следственого изолятора.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.
Отмечается, что в ходе следствия было установлено: ряд работников конвойной службы полиции наладили канал поставки в Одесский СИЗО наркотических средств, заказываемых заключёнными.
Доставку наркотиков в камеры осуществляли полицейские за «отдельную плату». Таким же образом доставлялись на территорию режимного объекта мобильные телефоны, деньги.
13 февраля разоблачён и задержан полицейский из состава конвоя во время перевозки целого набора наркотиков и психотропов: героина, амфетамина и метадона.
Ведутся следственные действия.
Фото: пресс-служба прокуратуры Одесской области