Заключённые в Одесском СИЗО заказывали у полицейских наркотики с доставкой в камеру

Сотрудники органов прокуратуры Одесской области совместно с работниками УСБУ в области и подразделением внутренней безопасности ликвидировали преступную схему доставки наркотиков и запрещённых предметов на территорию следственого изолятора.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

Отмечается, что в ходе следствия было установлено: ряд работников конвойной службы полиции наладили канал поставки в Одесский СИЗО наркотических средств, заказываемых заключёнными.

Доставку наркотиков в камеры осуществляли полицейские за «отдельную плату». Таким же образом доставлялись на территорию режимного объекта мобильные телефоны, деньги.

13 февраля разоблачён и задержан полицейский из состава конвоя во время перевозки целого набора наркотиков и психотропов: героина, амфетамина и метадона.

Ведутся следственные действия.

Фото: пресс-служба прокуратуры Одесской области

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