Одесские новости 14.02.2017 12:45
6 Cropped
Нет комментариев

Взрывом газа в Одесской области разлетелся дом в куски

Вечером 13 февраля в поселке Доброслав Лиманского района Одеской области в одном из жилых домов произошел мощный взрыв.

Об этом сообщает пресс-центр главного управления Госслужбы чрезвычайных ситуаций Украины в Одесской области.

Отмечается, что взрыв был такой силы, что от дома по улице Мира в пгт Доброслав остались одни камни.

«В результате взрыва полностью разрушен жилой дом площадью 48 м2″, — сообщает ведомство.

По предварительным данным, взрыв произошел из-за утечки бытового газа. На месте происшествия работала команда ГСЧС, которая проводила разбор конструкций, чтоб убедиться в отсутствии пострадавших. Пожара не было, как нет погибших или пострадавших. 5

Сообщается также, что в доме проживал 53-летний квартирант, который в момент взрыва находился на работе. Хозяин дома устанавливается.

Comments

comments

Теги:, ,
Взрывом газа в Одесской области разлетелся дом в куски 0 out of 5 based on 0 ratings. 0 user reviews.

Похожие новости

Пожар
Одесские новости 12.02.2017 16:26

На месте пожара в Одесской области обнаружили труп

11 февраля прибывшие в Ананьев Одесской области по вызову пожарно-спасательные подразделения после ликвидации пожара обнаружили…

Читать дальше
9943 (1) Cropped
Одесские новости 09.02.2017 21:05

Степанов: Анализ состояния природно-техногенной безопасности Одесской области приобретает катастрофический характер

9 февраля под председательством главы Одесской области Максима Степанова состоялось расширенное совещание руководящего состава гражданской…

Читать дальше
Пожар
Одесские новости 09.02.2017 15:01

В Одесской области пожар, погибла женщина

8 февраля в посёлке Николаевка Николаевского района, на улице Комсомольской загорелся жилой дом. Как сообщает…

Читать дальше
 Обсудить эту тему на странице "Одесса News" - https://www.facebook.com/odessanews

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>