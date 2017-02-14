Взрывом газа в Одесской области разлетелся дом в куски

Вечером 13 февраля в поселке Доброслав Лиманского района Одеской области в одном из жилых домов произошел мощный взрыв.

Об этом сообщает пресс-центр главного управления Госслужбы чрезвычайных ситуаций Украины в Одесской области.

Отмечается, что взрыв был такой силы, что от дома по улице Мира в пгт Доброслав остались одни камни.

«В результате взрыва полностью разрушен жилой дом площадью 48 м2″, — сообщает ведомство.

По предварительным данным, взрыв произошел из-за утечки бытового газа. На месте происшествия работала команда ГСЧС, которая проводила разбор конструкций, чтоб убедиться в отсутствии пострадавших. Пожара не было, как нет погибших или пострадавших.

Сообщается также, что в доме проживал 53-летний квартирант, который в момент взрыва находился на работе. Хозяин дома устанавливается.

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