Одесские новости 14.02.2017 20:03
бомба Cropped
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В Одессе в очередной раз «минировали» Киевский районный суд

Сотрудники одесской полиции сегодня проверяли здание Киевского районного суда на предмет взрывоопасных веществ, однако таких там не оказалось.

Об этом сообщает пресс-служба Киевского отдела полиции.

По данным ведомства, никаких взрывоопасных веществ, устройств или предметов в здании суда не было выявлено.

Из помещения были эвакуированы 147 человек.

«Принимается решение о внесении сведений по данному факту в Единый реестр досудебных расследований по признакам правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от двух до шести лет», — сказано в сообщении.

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В Одессе в очередной раз «минировали» Киевский районный суд 0 out of 5 based on 0 ratings. 0 user reviews.

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