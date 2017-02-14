Стартовала продажа билетов на Евровидение-2017

С 14 февраля начинается продажа билетов на Евровидение-2017.



Об этом сообщает UА:Перший.

Отмечается, что билеты на песенный конкурс поступят в продажу 14 февраля в 20:15.

«Около 70 тысяч билетов будут проданы на 9 концертов песенного конкурса, который пройдет в мае в Международном выставочном центре в Киеве. В частности, они будут продаваться на 6 репетиций, два полуфинала и финал Евровидения-2017″, — говорится в сообщении.

Исполнительный директор песенного конкурса «Евровидение» Йон Ола Санд рассказал: «Мы рады, что билеты поступили в продажу так быстро, несмотря на некоторую задержку. Уверены, что НОТУ (Национальная общественная телерадиокомпания Украины. — ред) нашла надежного партнера, компанию Concert.ua и их сервис станет самым удобным способом приобрести билеты на долгожданное событие для огромного количества фанатов Евровидения из разных стран. Также мы убеждены, что все, кто приобретет билеты, прекрасно проведут время в Киеве уже в этом мае».

Цена билетов будет варьироваться от 8 до 500 евро, а приобрести их можно будет на сайте www.concert.ua. Вещатель-организатор конкурса – Национальная общественная телерадиокомпания Украины привлекла компанию «Ticket», которой принадлежит Concert.ua.

«Мы придерживаемся нашего слогана песенного конкурса Евровидение-2017 – «Празднуй разнообразие». Именно поэтому позаботились о том, чтобы билеты на шоу были доступными для всех слоев населения – от влюбленных студентов до состоятельных людей», – отметил заместитель генерального директора ПАО НОТУ Павел Грицак.

Для справки. 62-й международный песенный конкурс Евровидение-2017 Киев примет 9-13 мая. В конкурсе примут участие 43 страны. Главной ареной станет Международный выставочный центр. Полуфиналы Евровидения-2017 состоятся 9 и 11 мая, финал – 13 мая.

Comments

comments