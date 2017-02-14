Одесские новости 14.02.2017 11:36
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А судьи кто: глава Одесского окружного админсуда вёл авто в нетрезвом виде

Одесская полиция остановила председателя Одесского окружного админсуда Олега Глуханчука, который управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, о чём был составлен протокол.

Об этом сообщает «Украинская правда».

Отмечается, что вечером 11 февраля сотрудники полиции остановили автомобиль TOYOTA Tundra, которым управлял судья Олег Глуханчук. «Полицейские заметили признаки алкогольного опьянения, однако Глуханчук отказался пройти тест на месте», — говорится в публикации.5bcfc29-1

Стало известно также, что автомобиль, которым управлял председатель Одесского окружного админсуда, принадлежит члену исполкома Одесского горсовета, коммерческому директору ООО «ПОРТИНВЕСТ Лоджистик» Николаю Шурде. Он сидел на пассажирском сидении с признакам алкогольного опьянения.831aa0a-3

Глуханчук согласился пройти тест на содержание алкоголя только в медучреждении, результаты в котором подтвердили, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Согласно информации, полиция составила административный протокол на Глуханчука за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. На Шурду был также составлен протокол за передачу технического средства лицу в состоянии алкогольного опьянения.

На видеозаписи общения Шурды и Глуханчука с полицейскими и медицинскими сотрудниками, Шурда ведет себя агрессивно, использует ненормативную лексику.

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