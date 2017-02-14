Одесские новостиУкраинские новости 14.02.2017 19:49
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Одесский международный кинофестиваль инициирует создание Национальной Кинопремии «Золотая юла»

Одесский международный кинофестиваль инициирует создание Национальной Кинопремии, проведение церемонии награждения которой состоится уже в апреле этого года.

Об этом сообщает пресс-служба кинофестиваля в Facebook.

«Проведение церемонии награждения победителей первой Национальной Кинопремии состоится 20 апреля 2017 года. Это единственная в Украине премия в сфере кино, которая объективно отметит достижения украинских кинематографистов в 14 номинациях. Главным знаком отличия Национальной Кинопремии выбрана статуэтка «Золота Дзига» — символ стремительности, безостановочного развития и бесконечности», — говорится в сообщении.

Как отмечается, детали проведения первой Национальной Кинопремии, а также основание Украинской Киноакадемии (объединение экспертов и профессионалов в области кино и кинопроизводства, основанное с целью всесторонней поддержки и развития национального кинематографа), которое также инициировал Одесский МКФ, объявят 20 февраля на пресс-конференции в Киеве.

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