Одесса празднует День всех влюблённых

14 февраля во многих странах мира сегодня празднуют День всех влюбленных — День святого Валентина. В Одессе также пройдёт ряд романтических увлекательных мероприятий.



В центральном городском парке культуры и отдыха им. Т. Г. Шевченко в 12 часов состоится второй открытый фестиваль любви, в программе которого любовный квест по парку, конкурсы, признания в любви, бракосочетания, песни, танцы, а в заключение праздника — фаер-шоу.

Участвуя в любовном квесте, пара-победитель получит в награду романтический уикенд.

А за лучшее и самое романтичное предложение любимому человеку, отправленное по любовной почте, предусмотрен специальный приз.

На Тёщином мосту в этот же день вечером готовится массовый запуск небесных фонариков. Первым 50 участникам фонарики раздадут бесплатно.

Для справки. История происхождения праздника Дня всех влюблённых окутана многочисленными легендами и мифами. В одной из них говорится о том, что якобы был некий простой римский священник Валентин, который во время гонений на христиан императором Клавдием в 269 году подвергся жестоким пыткам, а затем казнен за то, что венчал молодоженов по христианскому обычаю. Впоследствии изуродованное тело Валентина христиане похоронили в катакомбах у Фламиниевой дороги. Уже в 350 году на месте его могилы построили базилику. В 496 году папой Геласием был установлен день памяти этого святого (14 февраля), но в 1969 дата была вычеркнута из календаря католической церкви, поскольку Валентина признали фигурой мифической и никакого подтверждения существования такого священника не было найдено. В конце средних веков в Англии появился обычай в день святого Валентина отправлять любимой записку с признанием в любви. Такие послания стали называть «валентинами», и девушки взамен отвечали любимым, называя их Валентинами. Не в последнюю очередь это было связано с древним поверьем, что именно 14 февраля спариваются птицы. Обычай обмениваться «валентинками» сохранился и по сей день. И не только на западе: «день святого Валентина» стал чрезвычайно популярным праздником на территории всего постсоветского пространства, в том числе и в Украине. Пожалуй, современным людям катастрофически не хватает каких-то положительных, аполитичных праздничных дней, к тому же, в депрессивный зимний сезон.

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