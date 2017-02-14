Одесские новости 14.02.2017 18:18
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Квадракоптер помог одесским пограничникам поймать нарушителя госграницы

Пограничники Подольского отряда с помощью квадракоптера 13 февраля задержали нарушителя государственной границы Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Квадракоптер «Phantom» помог во время проверки границы обнаружить неизвестного, пытавшегося перейти на территорию Молдовы.

Выехавшая к месту, определённому квадракоптером, группа пограничников задержала 37-летнего гражданина Молдовы.

На нарушителя составлены административные документы.

Госпогранслужба сообщает также, что с помощью беспилотных летательных аппаратов в 2016 году было зафиксировано 25 случаев нарушения границы.

Видео: Госпогранслужба

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