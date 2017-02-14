Квадракоптер помог одесским пограничникам поймать нарушителя госграницы

Пограничники Подольского отряда с помощью квадракоптера 13 февраля задержали нарушителя государственной границы Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.
Квадракоптер «Phantom» помог во время проверки границы обнаружить неизвестного, пытавшегося перейти на территорию Молдовы.
Выехавшая к месту, определённому квадракоптером, группа пограничников задержала 37-летнего гражданина Молдовы.
На нарушителя составлены административные документы.
Госпогранслужба сообщает также, что с помощью беспилотных летательных аппаратов в 2016 году было зафиксировано 25 случаев нарушения границы.
Видео: Госпогранслужба