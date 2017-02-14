Кто в Одессе 15 февраля будет без света

Центральный и Северный РЭС доводят до сведения одесситов, что 15 февраля в связи с плановыми ремонтными работами в Одессе по утвержденному графику в ряде домов будет отключена электроэнергия.
Электроснабжение будет временно прекращено по таким адресам:
Центральный РЭС
ул. Житомирская, 180-202;
ул. Творческая, 1-27, 2-24;
ул. Библиотечная, 11-23.
09:00-17:00
ул. Головковская 22-58, 25, 39-43;
ул. Дальницкая, 10-20, 13.
09:00-18:00
ул. В. Инбер, 1-9, 8-10;
Обсерваторный пер., 1, 6;
ул. Черноморская, 2-14.
09:30-16:00
Северный РЭС
ул. Крымская, 37, 62 а, 71;
ул. Бойлерная, (каб.2).
Усатово:
ул. Кирпичная, 4.
9:00-17:00
ул. Ж. Кюри, 22, 24, 60, 62, 28;
32-я Линия, 11, 16;
ул. Орловского, 55, 57;
ул. Заболотного, 11, 13, 9, 13 а, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 3, 7, 5.
9:00-17:00