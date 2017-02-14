Губернатор Одесской области встретился с китайской делегацией

13 февраля председатель Одесской облгосадминистрации Максим Степанов встретился с делегацией из КНР во главе с Генеральным консулом Китайской Народной Республики в Одессе госпожой Чжао Сянжун.



Об этом сообщает пресс-служба Одесской ОГА.

«Я нацелен на тесное сотрудничество Одесского региона с вашей страной, в частности, в сфере туризма. Мною создается подразделение в штате областной государственной администрации, которое будет заниматься именно инвестициями в туристическую отрасль. Поэтому надеюсь уже в этом году совместными усилиями проводить деловые и инвестиционные форумы и рекреационно-просветительские мероприятия», — сказал Максим Степанов.

Представители делегации поздравили главу области с назначением и отметили, что в Одесском регионе есть большие ресурсы для привлечения инвестиций и создания рабочих мест для местного населения.

Максим Степанов заверил, что одним из его приоритетов является содействие комфортного пребывания граждан из других государств на территории Одесской области.

Максим Степанов и г-жа Чжао Сянжун обменялись памятными сувенирами.

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