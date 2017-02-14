Главные новостиОдесские новости 14.02.2017 10:06
Любящее-сердце-в-Одессе Cropped
Нет комментариев

Арт-инсталляция «Влюблённое сердце» в Одессе попала в ТОП-10 самых романтических мест Украины

В День святого Валентина, традиционно отмечаемый как День всех влюблённых, стала известна ТОП-10 самых романтических мест в Украине.

Как сообщает tochka.net, посещение 10 самых романтических мест нашей страны — прекрасный подарок влюблённых друг другу посетить эти места и не забыть сделать селфи.
52f_11Фонтан Рошен в Виннице за совокупностью характеристик — самый крупный в Европе и входит в десятку лучших и самых зрелищных фонтанов мира.f3a_1Тоннель Любви в Ровенской области имеет протяжённость 4 км и выглядит настоящим чудом природы.3ef_3Остров влюблённых в Тернополе, к которому можно приплыть лишь на лодке или пройти по специальному мостику.d16_4Памятник влюблённым в Харьковеd33_5Итальянский дворик во Львове — уникальный памятник архитектуры эпохи Возрождения, где уже в 17 веке здесь ставили романтические пьесы Шекспира.e5a_6Арт-инсталляция «Влюблённое сердце» в Одессе недалеко от Тёщиного моста.1ea_7«Влюблённые зебры» — украшение Пейзажной аллеи в Киеве.94dd860fb491ed4901f80c584dc67d9f_8Памятник Невесте в Николаеве у Центрального РАГСа. Говорят, если потереть фату скульптурной девушки, то одинокие сердца найдут свою любовь, а сложившиеся пары влюблённых никогда не разлучатся.1590bcaa3b0fed2145696c47bd9964ed_9Город влюблённых в Запорожье на набережной Днепра.d2b_10Софиевский парк в Умани, основанный в 1796 году польским магнатом Станиславом Потоцким в честь жены красавицы-гречанки Софии и подаренный ей в день рождения.

Comments

comments

Теги:,
Арт-инсталляция «Влюблённое сердце» в Одессе попала в ТОП-10 самых романтических мест Украины 0 out of 5 based on 0 ratings. 0 user reviews.

Похожие новости

54df01337c7b00.21935639 Cropped
Анонсы 14.02.2017 09:01

Одесса празднует День всех влюблённых

14 февраля во многих странах мира сегодня празднуют День всех влюбленных — День святого Валентина.…

Читать дальше
3f390dd341beac534ba8b8c1988eb65d_w875_h600 Cropped
Анонсы 11.02.2017 17:37

Одесса готовится ко Дню влюблённых

14 февраля 2017 года, в День святого Валентина, в Одессе пройдёт ряд романтических увлекательных мероприятий.…

Читать дальше
 Обсудить эту тему на странице "Одесса News" - https://www.facebook.com/odessanews

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>