Арт-инсталляция «Влюблённое сердце» в Одессе попала в ТОП-10 самых романтических мест Украины

В День святого Валентина, традиционно отмечаемый как День всех влюблённых, стала известна ТОП-10 самых романтических мест в Украине.



Как сообщает tochka.net, посещение 10 самых романтических мест нашей страны — прекрасный подарок влюблённых друг другу посетить эти места и не забыть сделать селфи.

Фонтан Рошен в Виннице за совокупностью характеристик — самый крупный в Европе и входит в десятку лучших и самых зрелищных фонтанов мира. Тоннель Любви в Ровенской области имеет протяжённость 4 км и выглядит настоящим чудом природы. Остров влюблённых в Тернополе, к которому можно приплыть лишь на лодке или пройти по специальному мостику. Памятник влюблённым в Харькове Итальянский дворик во Львове — уникальный памятник архитектуры эпохи Возрождения, где уже в 17 веке здесь ставили романтические пьесы Шекспира. Арт-инсталляция «Влюблённое сердце» в Одессе недалеко от Тёщиного моста. «Влюблённые зебры» — украшение Пейзажной аллеи в Киеве. Памятник Невесте в Николаеве у Центрального РАГСа. Говорят, если потереть фату скульптурной девушки, то одинокие сердца найдут свою любовь, а сложившиеся пары влюблённых никогда не разлучатся. Город влюблённых в Запорожье на набережной Днепра. Софиевский парк в Умани, основанный в 1796 году польским магнатом Станиславом Потоцким в честь жены красавицы-гречанки Софии и подаренный ей в день рождения.

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