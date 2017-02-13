Жизнь замечательных одесситов: художник-передвижник Тит Дворников

13 февраля исполнилось 155 лет со дня рождения Тита Яковлевича Дворникова (1862-1922), украинского живописца, связавшего долгие годы своей жизни с Одессой.

Тит Яковлевич Дворников родился в 1862 году в деревне Мащенки, Курской губернии. Отец, бывший государственный крестьянин, переселился в Харьков и занимался здесь хлебопекарством. Помогая отцу в выпечке и продаже хлеба Тит одновременно начал заниматься в харьковской рисовальной школе.

А закончил своё обучение живописи Дворников в Одесской рисовальной школе под руководством Кириака Костанди.

В 1891 году Тит обучается в петербургской Академии художеств. Там же, в Петербурге, в 1893 году Тит Дворников примкнул к Товариществу южно-русских художников, и не было ни одной выставки этого общества, которая состоялась бы без его произведений.

До 1896 года был вольнослушателем Академии художеств, после чего, в 1897 году Тит Дворников получил право преподавания рисования, черчения и чистописания от Академии. Это право дало возможность добывать средства для жизни — Дворников преподавал в средней школе и давал частные уроки.

С 1898 года также преподавал чистописание в Одесском художественном училище. С 1912 года Дворников становится членом Товарищества передвижников и Общества художников им. К.К. Костанди.

В 1913 году работает преподавателем живописи в Одесском художественном училище. В это время он создаёт свои самые известные произведения: «Зима», «В Одесском порту», ​​«Зимний пейзаж», «У моря», «Вечер в порту». Прежде всего это мастер лирических, камерных пейзажей, которые с любовью передают уголки родной природы. Его тонкие поэтические работы пронизаны южным солнцем и степным воздухом. «Уголок дачи»

В 1915 году Тит Яковлевич Дворников временно возглавлял Городской музей изящных искусств.

В последние годы жизни Дворников стал профессором и руководителем мастерской живописи в преобразованном в высшее учебное заведение Одесском художественном училище.

Умер Т.Я. Дворников на 61-ом году жизни, 28-го октября 1922 года, от тяжелой болезни (рак легких). Его похоронили на старом одесском кладбище, рядом с К.К. Костанди. Сегодня их могилы находятся на 22 участке Второго Христианского кладбища.

Профессор Лазурский о творчестве Т.Я. Дворникова писал: «Дворников делал удачные портреты, но вся сила его таланта проявилась в пейзаже. После него осталось множество этюдов, которые показывают, как внимательно и неустанно изучал он природу; но из сравнения его этюдов с соответствующими картинами делается ясным, как богата была его фантазия, основанная на превосходной зрительной памяти. С редким мастерством он выбрал разнообразные и красивые мотивы. Усердная работа пастелью очистила тон его красок, а постоянное радостно-любовное настроение светится в его картинах лирической прелестью. «Осенний снег»

Плодовитостью Дворников превосходил всех одесских художников и регулярно участвовал в выставках, однако, как и его учитель Кириак Костанди, ни разу не показал работ на персональной выставке. Первую из них организовало Общество им. К. Костанди после смерти художника, в 1926 году.

Работы художника хранятся в музее Академии художеств в Санкт-Петербурге, Государственной Третьяковской галерее в Москве, Одесском художественном музее, Одесском литературном музее, Донецком художественном музее, многочисленных частных коллекциях. «Зимний день»

По материалам прессы

Фото: Художественный некрополь Одессы, Википедия

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