В Одесском пограничье обнаружили оружие и патроны

В Одесской области в результате совместных мероприятий сотрудники Госпогранслужбы и Национальной полиции обнаружили незарегистрированное оружие и патроны к нему.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Отмечается, что информацию о возможном хранении незарегистрированного оружия одним из жителей населённого пункта Захаровка получили оперативные работники регионального управления Госпогранслужбы, и вместе с полицией проверили её на месте.

В ходе обыска частного дома правоохранители в личных вещах его хозяина нашли обрез незарегистрированного охотничьего гладкоствольного ружья и 2 патрона к нему 20 калибра.

Оружие было изъято, его хозяина задержали.

По данному факту начато досудебное расследование по ст.263 УК Украины (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами).

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