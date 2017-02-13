Главные новостиОдесские новости 13.02.2017 09:35
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В Одессе в многоэтажке оборвался лифт, в котором находилась женщина с ребёнком

В доме №108 на Днепропетровской дороге в Одессе оборвался трос лифта, в котором ехала женщина и ее 5-летняя дочь.

Об этом информирует Думская.

Как сообщила живущая в доме на 12 этаже одесситка Ольга, падающую кабину остановили защитные механизмы.picturepicture_68779715175003_39423

«Проехали этажа три, в шахте что-то произошло, и лифт с грохотом полетел вниз. Сильно гремел, весь трясется, будто кабина бьется об стены шахты, свет моргал. Прижимаю ребенка к себе, но, что делать, не знаю. Уже практически внизу я поняла, что мы остановились. Лифт гудел и выл еще какое-то время, на кнопки не реагировал. Вахтер слышала, как мы падаем, она и вызвала аварийку. Нас вытащили примерно через полчаса. Потом мы узнали, что оторвался трос и шлейф, и что нам крупно повезло», — рассказала Ольга.picturepicture_85139721175001_22023 Cropped

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Сейчас лифт отключен, его обещают починить ко вторнику. Однако, в этом подъезде есть еще один лифт, который долгое время работает только на подъем. Жители жалуются, что лифтам дома более 30 лет, ломаются они очень часто — иногда механиков вызывают несколько раз в день.

Фото: Думская, 048.ua

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