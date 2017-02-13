Одесские новости 13.02.2017 18:16
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В Одессе чествовали воинов-афганцев

13 февраля в Одесской областной государственной администрации состоялись торжественные мероприятия и вручение государственных наград по случаю 28-й годовщины вывода войск с территории Афганистана.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской ОГА.

Отмечается, что в торжественной церемонии приняли участие председатель Одесской областной государственной администрации Максим Степанов, председатель Одесского областного совета Анатолий Урбанский, члены Одесского областного союза ветеранов инвалидов Афганистана (воинов-интернационалистов) и члены Одесской областной организации «Украинский союз ветеранов Афганистана (воинов-интернационалистов»).98709869

Участники торжеств почтили минутой молчания память погибших участников боевых действий на территории других государств.9866

За весомый вклад в развитие ветеранского движения, патриотическое воспитание молодежи, активную общественную деятельность и по случаю 28-й годовщины вывода войск с территории Афганистана грамотой Одесской ОГА были награждены 36 ветеранов. 9860

Воинам-интернационалистам были также вручены грамоты Одесского областного совета.223034884_342497_5659994905300018923-539x460
Фото: пресс-службы ОГА и облсовета

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