Приморский райсуд Одессы взял под стражу иностранцев-грабителей

По ходатайству прокуратуры Одесской области взята под стражу группа лиц, подозреваемая в краже имущества в особо крупных размерах — 2, 5 миллиона гривен.

Как отмечает 13 февраля пресс-служба прокуратуры Одесской области, Приморский райсуд Одессы определил грабителям залог — более 1 миллиона гривен каждому из бандитской группы.

Отмечается, что в ходе следствия пятеро иностранцев ночью 8 февраля проникли через окно офисного помещения по улице Средней и выкрали у владельца офиса 2,5 миллиона гривен.

Фото: ГУ НП Украины в Одесской области

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