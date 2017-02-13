Одесский губернатор посетил Балтский район

Председатель областной государственной администрации Максим Степанов и председатель областного совета Анатолий Урбанский посетили Балтский район.

Как сообщает пресс-служба Одесской ОГА, с участием первых лиц области было проведено рабочее совещание по вопросам децентрализации и территориального объединения общин.

Отмечается, что на совещании Балтский городской голова Сергей Мазур рассказал об основных направлениях работы в рамках децентрализации, о преимуществах и приоритеты работы городской власти по вопросам социально-экономического развития.

Максим Степанов отметил, что на примере объединенной территориальной общины г. Балта можно проследить, как за положительным примером проведения децентрализации в рамках проведения реформ, введенных Президентом Украины.

«Они (Балтские территориальные общины — ред.) покупают технику, строят дороги, поступления в бюджет увеличились почти в два раза. Это и приобретение дополнительного оборудования в больницы, и начало строительства спортивного комплекса. К сожалению, не все осознают преимущества и положительные моменты объединения территориальных общин, ведь сделать это можно только добровольно в соответствии с действующим законодательством. Наша задача — проводить на качественном уровне информационно-просветительскую работу в населенных пунктах, и обеспечить поддержку и реальную способность общин осуществлять реформы», — отметил руководитель области.

Степанов и Урбанский также осмотрели строительство спортивного комплекса, которое проводится по инициативе объединенной территориальной общины г. Балта.

Фото: пресс-служба ОГА

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