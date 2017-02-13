Кто останется без света в День влюблённых

Центральный, Южный, Северный РЭС доводят до сведения одесситов, что 14 февраля в связи с плановыми ремонтными работами в Одессе по утвержденному графику в ряде домов будет отключена электроэнергия.
Электроснабжение будет временно прекращено по таким адресам одесситов и в организациях:
Центральный РЭС
ул. Гаванная, 2-12;
пер. Маяковского, 1-7;
ул. Дерибасовская, 20-22, 27;
Греческая пл., 1.
10:00-16:00
Успенский пер., 3-11, 23.
09:00-20:00
Южный РЭС
Жил. дома:
ул. Космонавтов, 38-64а;
ул. Ген. Петрова, 17, 17/2, 19, 23/1, 23/5, 27/4,
ул. 25-ой Чапаевской дивизии, 12-18;
ул. Гайдара, 23-41.
Магазин «Таврия-В»
Дет. сад № 171,
Школа № 32, 46, 96.
12:00-17:00
Северный РЭС
ул. Бочарова, 54, 54 (а, б, в, г, д);
ул. Высоцкого, 23, 25.
00:00-00:30
Ленинградское шоссе,
ул. Чапаева, Агрономическая,
Новомосковская,
Промышленная, Виноградная,
Проценко, Ядова, Грушевского,
Испанский пер.,
3-ий Деревообделочный пер.,
2-ой Деревообделочный пер.,
ул. Химическая, Радиальная,
Деревообделочная,
1-ый, 3-ий Химический пер.,
2-й, 3-й Стекольный пер.,
Бугаевская, Пестеля, Владимира.
ПК Плазма, Автопрестиж,
ООО Анкор, АП Силикат,
Квинт, СПД Пелиненко,
ЧП Жовтобрух, ООО Ювиком,
Дом «Арка»,
Облагрооборудование,
ООО ОРМЗ, Ф. Водограй,
СПД Сорочинский,
СПД-Романова, Мегатранс,
СП Автомобильный дом,
ООО Вест ТД, Техносфера,
Ф. Ассоль,
ПКТИ Спецоснастка,
ДП Капитан, ЗАО ИТМ,
ООО Рыбак, Агромарин,
ЗАО Сельхозснаб,
ООО Будмакс, Виртус,
ОПО Электрик, Автохол,
Авторух, ООО Квадро,
Одесский з-д стройматериалов,
«Копейка».
9:00-17:00