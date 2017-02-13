Кто останется без света в День влюблённых

Центральный, Южный, Северный РЭС доводят до сведения одесситов, что 14 февраля в связи с плановыми ремонтными работами в Одессе по утвержденному графику в ряде домов будет отключена электроэнергия.



Электроснабжение будет временно прекращено по таким адресам одесситов и в организациях:

Центральный РЭС

ул. Гаванная, 2-12;

пер. Маяковского, 1-7;

ул. Дерибасовская, 20-22, 27;

Греческая пл., 1.

10:00-16:00

Успенский пер., 3-11, 23.

09:00-20:00

Южный РЭС

Жил. дома:

ул. Космонавтов, 38-64а;

ул. Ген. Петрова, 17, 17/2, 19, 23/1, 23/5, 27/4,

ул. 25-ой Чапаевской дивизии, 12-18;

ул. Гайдара, 23-41.

Магазин «Таврия-В»

Дет. сад № 171,

Школа № 32, 46, 96.

12:00-17:00

Северный РЭС

ул. Бочарова, 54, 54 (а, б, в, г, д);

ул. Высоцкого, 23, 25.

00:00-00:30

Ленинградское шоссе,

ул. Чапаева, Агрономическая,

Новомосковская,

Промышленная, Виноградная,

Проценко, Ядова, Грушевского,

Испанский пер.,

3-ий Деревообделочный пер.,

2-ой Деревообделочный пер.,

ул. Химическая, Радиальная,

Деревообделочная,

1-ый, 3-ий Химический пер.,

2-й, 3-й Стекольный пер.,

Бугаевская, Пестеля, Владимира.

ПК Плазма, Автопрестиж,

ООО Анкор, АП Силикат,

Квинт, СПД Пелиненко,

ЧП Жовтобрух, ООО Ювиком,

Дом «Арка»,

Облагрооборудование,

ООО ОРМЗ, Ф. Водограй,

СПД Сорочинский,

СПД-Романова, Мегатранс,

СП Автомобильный дом,

ООО Вест ТД, Техносфера,

Ф. Ассоль,

ПКТИ Спецоснастка,

ДП Капитан, ЗАО ИТМ,

ООО Рыбак, Агромарин,

ЗАО Сельхозснаб,

ООО Будмакс, Виртус,

ОПО Электрик, Автохол,

Авторух, ООО Квадро,

Одесский з-д стройматериалов,

«Копейка».

9:00-17:00

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