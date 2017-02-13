Одесские новостиУкраинские новости 13.02.2017 12:34
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Киевский судостроительный завод будет ремонтировать суда в Измаиле

Киевский судостроительный завод, где сейчас строятся боевые катера для ВМСУ (четыре катера «Гюрза-М» и два «Кентавра»), расширяет сферу деятельности.

Об этом сообщает Думская.

«Он (завод. — Ред.) решил еще и ремонтировать корабли Военно-морских сил, причем делать это предприятие намерено не в столице, а в Измаиле», — говорится в сообщении.

Точнее так предусматривает договор, заключенный между ПАО «Завод «Ленинская кузница» и ЧАО «ИСРЗ» (Измаильский судоремонтный завод). Он предусматривает возможность проведения ремонта кораблей и судов на территории последнего за 10% от тендерной стоимости работ. Работы будут производится персоналом «Кузни».picturepicture_14925251174934_4181

Первой ласточкой станет фрегат «Гетьман Сагайдачный», на ремонт которого в этом году потратят 91 миллион гривен. В условиях тендера отмечается, что в нем могут участвовать лишь предприятия, имеющие выход к морю. Заключив договор с Измаилом, «Ленкузница» это условие соблюла.

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