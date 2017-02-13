Главные новостиОдесские новости 13.02.2017 13:02
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Избиение на дом: кто заказал оппозиционера Сигала?

10 февраля поздно вечером был жестоко избит глава Раздельнянского райсовета Феликс Сигал.
Как рассказали очевидцы, четверо мужчин спортивного телосложения напали на политика прямо на подъезде к дому. Сигала избивали битами. Преступники отобрали у него барсетку с документами, деньгами и личными вещами.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 187 (разбой) УК Украины. По версии полиции, мотивом преступления стала именно барсетка, где находилась якобы крупная сумма денег. Какая конкретно – не уточняется. Однако по информации из окружения политика стало известно, что в барсетке находилась самая обычная сумма, необходимая для ежедневной работы и жизни. Основным мотивом расправы сам Феликс Сигал называет свою деятельность на посту председателя Раздельнянского райсовета и политическую позицию.

В социальных сетях этот инцидент вызвал резонанс. Так, в паблике «Одесса Без Табу» в произошедшем прямо обвиняют народного депутата Украины Александра Пресмана.

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Напомним, недавно в СМИ припомнили родственные связи народного депутата с криминальным королем Украины Антимосом Кухилавой, который вернулся в Украину. Некто «Латыш», упомянутый в паблике, по информации источников в правоохранительных органах – криминальный смотрящий в Раздельнянском районе Вадим Лотыш, который находится с депутатом в хороших отношениях. Такие расправы – это его профиль, ведь по факту заказного убийства он в свое время получил 9 лет, но благодаря попечителям, вышел значительно раньше.

Стоит отметить, что Раздельнянский район входит в избирательный округ Александра Пресмана. И на протяжение политической деятельности Феликса Сигала между политиками нарастала напряженность. На подконтрольном Пресману сайте в последние несколько месяцев с подозрительной частотой появлялись новости о «скандальном руководителе», а в интервью оба позволяли себе самые нелестные высказывания в адрес друг друга.

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Других оппонентов у Сигала нет – поэтому риторический вопрос «Кому выгодно?», заданный другим народным депутатом Николаем Скориком в Facebook, как-то произвольно находит логический ответ.

В настоящее время установлена ​​принадлежность автомобиля, на котором с места преступления скрылись злоумышленники, проводятся неотложные следственные действия. Расследование находится на контроле у ​​председателя Одесской областной администрации Максима Степанова и руководства главка Нацполиции.

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