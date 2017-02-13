Мировые новости 13.02.2017 11:23
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Франк-Вальтер Штайнмайер стал 12-м президентом ФРГ

Социал-демократ Франк-Вальтер Штайнмайер стал 12-м президентом ФРГ, не оставив никаких шансов четырем остальным кандидатам.

За него проголосовали 931 из 1260 членов коллегии избирателей при необходимых 631, сообщает Укринформ.

Выборы прошли в один тур. Победа Штайнмайеру, который был единым кандидатом от трех партий, входящих в правящую коалицию — Христианско-демократического союза (ХДС), Христианско-социального союза (ХСС) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ) – была фактически гарантирована изначально. Политик пользуется большой популярностью не только у коллег, но и в народе, несколько лет подряд возглавляя рейтинг самых популярных политиков ФРГ (обгоняя, в том числе, и канцлера Ангелу Меркель).

Франк-Вальтер Штайнмайер пришел в бундестаг в воскресенье с супругой Эльке Бюденбендер (для которой в 2010 году стал донором при операции по пересадке почки), дочерью и мамой.

Политик родился в 1956 году в Детмольде (земля Северный Рейн-Вестфалия) в рабочей семье. Получил образование в сфере юриспруденции и политических наук. Был конкурентом Ангелы Меркель в 2009 году в борьбе за пост канцлера. С 2005 года был министром иностранных дел, потом вице-канцлером, главой фракции СДПГ в бундестаге и снова министром. 21 февраля 2014 года Штайнмайер стал одним из гарантов при подписании Соглашения об урегулировании политического кризиса в Украине между Виктором Януковичем и лидерами оппозиции, которое впоследствии провалилось. Играл активную роль в рамках “Нормандского формата”.

Отмечается, что Президент ФРГ выбирается на 5 лет. Эта должность является в стране скорее репрезентативной. Реальная власть находится в руках канцлера.

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