Белгород-Днестровский погранотряд задержал краденый в Польше автомобиль

12 февраля пограничники Белгород-Днестровского отряда задержали краденый автомобиль, разыскиваемый в Польше.



Как сообщает Госпогранслужба Украины, задержание краденого авто произошло в пункте пропуска «Граденицы», на украинско-молдавской границе.

Отмечается, что на автомобиль «Opel Insignia» молдавской регистрации, оформлявшийся на въезд в Украину, сработала база данных Интерпола. Пограничники установили, что задержанный автомобиль 2009 года выпуска, за рулём которого находился 41-летний гражданин Молдовы, значится в международном розыске как выкраденный в Польше в 2012 году.

Водитель объяснил, что авто он приобрёл в Молдове в 2016 году, не подозревая, что машина краденая.

По факту пограничники проинформировали Укрбюро Интерпола в Киеве, а автомобиль передали представителям Национальной полиции.

Фото: Госпогранслужба Украины

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