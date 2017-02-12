Одесские новости 12.02.2017 15:25
72258BE8F84B548B4C2514C9AD36CD49EAED5BE226FBF996B1-pimgpsh_fullsize_distr Cropped
Нет комментариев

Почему главный мусорный люстратор ушёл в отставку

Сергей Стерненко, возглавлявший одесскую ячейку “Правого сектора” с 2014 по 2017 год, ушёл в отставку.

Об этом в интервью Украинской Службе Информации, размещённой на своей странице в Facebook, заявил бывший организатор «мусорной люстрации» в Одессе.

В своём интервью Стерненко сказал, что решение покинуть лидерство в «Правом секторе» возникло не сразу, было желание остановиться и подумать о дальнейших перспективах.

«Такие решения не принимаются спонтанно. Я к этому шел несколько последних месяцев… У каждого человека наступает момент, когда надо остановиться, посмотреть вокруг, чтобы понять – в каком направлении двигаться дальше», — отметил Стерненко.A80370C548ED4ACE8A6FEFEB0874C3CD1AD6D3704433ED7844-pimgpsh_fullsize_distr-768x512

Стерненко назвал главные дела, которыми занималась организация под его руководством. «Это защита одесского Майдана от антимайдановцев, оборона Одессы 2-го мая, уничтожение наркоточек в городе. Ведь раньше спайсы продавались чуть ли не в открытую – мы закрывали их, задерживали продавцов. Мы помогали и жителям в решении бытовых вопросов. На улице Степовой во внутреннем дворике пытались незаконно установить электрическую подстанцию, которая фактически была угрозой жизни для местных. Мы не допустили этого. Стоит вспомнить и срыв концерта Ани Лорак, блокирование “нардепов-оппоблоковцев” в аэропорту 2-го мая прошлого года. И, конечно, мусорная люстрация и постоянная работа в судах на резонансных делах, где есть угроза мягких приговоров преступникам, убийцам, насильникам», — поделился бывший руководитель «ПС».

Говоря о том, кто вместо него будет возглавлять одесский «Правый сектор», Стерненко сказал, что «решение о следующем руководителе одесской ячейки вскоре примет центральное руководство. Это их полномочия. И, я думаю, решение будет принято на днях».267808E50B8EC30FF03AAF3833662EF56CEFAF274261214595-pimgpsh_fullsize_distr-768x512
Фото: УСИ

Comments

comments

Теги:,
Почему главный мусорный люстратор ушёл в отставку 0 out of 5 based on 0 ratings. 0 user reviews.

Похожие новости

praviy_sektor_ne_pomeha_odessiti_snova_nesut_tsveti_k_genkonsulstvu_rossii_1288 Cropped
Одесские новости 28.12.2016 16:15

Одесситы продолжают нести цветы под Генконсульство РФ

Сегодня с утра у здания Генконсульства Российской Федерации в Одессе вновь появились цветы, возложенные неравнодушными…

Читать дальше
стерненко3
Главные новости 17.12.2016 14:45

Стерненко хочет пожизненного заключения для обвиняемых по «делу 2 мая»

Главный одесский радикал Сергей Стерненко считает, что суд должен пожизненно лишить свободы одного из обвиняемых…

Читать дальше
14947470_1824326637843677_768954444348784409_n Cropped
Главные новости 02.11.2016 21:01

Одесский «Правый сектор» сорвал патриотический форум в отеле «Чёрное море»

2 ноября представители «Правого сектора» сорвали в одесском отеле «Чёрное море» проведение регионального форума «Новый…

Читать дальше
 Обсудить эту тему на странице "Одесса News" - https://www.facebook.com/odessanews

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>