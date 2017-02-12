Почему главный мусорный люстратор ушёл в отставку

Сергей Стерненко, возглавлявший одесскую ячейку “Правого сектора” с 2014 по 2017 год, ушёл в отставку.

Об этом в интервью Украинской Службе Информации, размещённой на своей странице в Facebook, заявил бывший организатор «мусорной люстрации» в Одессе.

В своём интервью Стерненко сказал, что решение покинуть лидерство в «Правом секторе» возникло не сразу, было желание остановиться и подумать о дальнейших перспективах.

«Такие решения не принимаются спонтанно. Я к этому шел несколько последних месяцев… У каждого человека наступает момент, когда надо остановиться, посмотреть вокруг, чтобы понять – в каком направлении двигаться дальше», — отметил Стерненко.

Стерненко назвал главные дела, которыми занималась организация под его руководством. «Это защита одесского Майдана от антимайдановцев, оборона Одессы 2-го мая, уничтожение наркоточек в городе. Ведь раньше спайсы продавались чуть ли не в открытую – мы закрывали их, задерживали продавцов. Мы помогали и жителям в решении бытовых вопросов. На улице Степовой во внутреннем дворике пытались незаконно установить электрическую подстанцию, которая фактически была угрозой жизни для местных. Мы не допустили этого. Стоит вспомнить и срыв концерта Ани Лорак, блокирование “нардепов-оппоблоковцев” в аэропорту 2-го мая прошлого года. И, конечно, мусорная люстрация и постоянная работа в судах на резонансных делах, где есть угроза мягких приговоров преступникам, убийцам, насильникам», — поделился бывший руководитель «ПС».

Говоря о том, кто вместо него будет возглавлять одесский «Правый сектор», Стерненко сказал, что «решение о следующем руководителе одесской ячейки вскоре примет центральное руководство. Это их полномочия. И, я думаю, решение будет принято на днях».

Фото: УСИ

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