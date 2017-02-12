Одесские новости 12.02.2017 17:38
Погранконтроль авто
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Одесские пограничники задержали контрабандистов, перевозивших спирт бочками

Пограничный патруль отдела «Кучурган» у границы с Модовой задержал автомобиль с бочками спирта.

Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

Отмечается, что белгород-днестровские пограничники остановили «Фольксваген» за 200 метров от границы на автодороге между населёнными пунктами Кучурган и Лиманское.

«В автомобиле находились двое 40-летних граждан Украины, жителй приграничья. В ходе осмотра в микроавтобусе были обнаружены три пластиковых бочки объёмом по 200 литров, две из которых были наполнены прозрачной жидкостью с характерным запахом спирта», — сообщают пограничники.thumb_news_20170212_100451_1486886691

Никаких документов на товар, информирует пресс-служба, граждане Украины не имели. На нарушителей составлены соответствующие админматериалы и проинформированы компетентные органы.

А задержанный микроавтобус с 400 литрами спирта на сумму отколо 20 тысяч гривен передан в Государственную фискальную службу.

Фото и видео: Госпогранслужба Украины

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