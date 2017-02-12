Одесские новости 12.02.2017 16:26
Пожар
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На месте пожара в Одесской области обнаружили труп

11 февраля прибывшие в Ананьев Одесской области по вызову пожарно-спасательные подразделения после ликвидации пожара обнаружили труп мужчины.

Об этом сообщает пресс-служба главного управления Госслужбы чрезвычайных ситуаций Украины в Одесской области.

Отмечается, что возгорание произошло на первом этаже четырёхэтажного жилого дома на улице Богдана Хмельницкого в Ананьеве. Прибывшие пожарные за полчаса погасили 8 квадратных метров огня. Пламенем уничтожены диван, постельное бельё.

Без признаков жизни обнаружено тело хозяина квартиры.

Причиной пожара, по утверждению специалистов, стало короткое замыкание электрообогревателя.

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