На месте пожара в Одесской области обнаружили труп

11 февраля прибывшие в Ананьев Одесской области по вызову пожарно-спасательные подразделения после ликвидации пожара обнаружили труп мужчины.

Об этом сообщает пресс-служба главного управления Госслужбы чрезвычайных ситуаций Украины в Одесской области.

Отмечается, что возгорание произошло на первом этаже четырёхэтажного жилого дома на улице Богдана Хмельницкого в Ананьеве. Прибывшие пожарные за полчаса погасили 8 квадратных метров огня. Пламенем уничтожены диван, постельное бельё.

Без признаков жизни обнаружено тело хозяина квартиры.

Причиной пожара, по утверждению специалистов, стало короткое замыкание электрообогревателя.

Comments

comments